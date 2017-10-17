Ахто Лобьякас: русские идут!

Реформисты вновь играли на том, что они – второй полюс в пару к центристскому. Взлет EKRE в опросах вместе с порожденным ими противостоянием оказался игрой теней. Центристская победа как в Эстонии, так и в Таллинне – где ЦП получила абсолютное большинство – удержала статус-кво. Но самый большой оползень возник в тени этого события: Михаил Кылварт вдруг сделался крупнейшим магнитом для голосов ЦП. Разгром Сависаара приблизил тот день, когда русскоязычные политики выйдут в политике из-под опеки своих эстоноязычных коллег.

Русские – голосующие зомби?

С собой русские политики поневоле принесут все проблемы (местных) русских. Приспособление к этой перемене – в принципе самый крупный вызов нашей стране в последующие десять и более лет. До сих пор на русского избирателя, особенно на местных выборах, смотрели как на голосующего зомби, который делегирует власть – и у которого в эстонской политике легитимных интересов нет.

Выросшие из рядов таких избирателей политики либо держались тише воды ниже травы (Кылварт), либо напрямую демонизировались (Тоом). Даже самые интегрированные русскоязычные политики находятся в абсурдной ситуации: всякого их слова ожидают с больным любопытством толкователи, готовые объявить, что «волк всё в лес смотрит» (Корб).

Самовольное появление русскоязычных политиков в большой политике Эстонии – явление, с которым должны сообща иметь дело и центристы, и реформисты. Партия реформ должна превозмочь искушение использовать возвышение Кылварта и Ко для провоцирования еще большей поляризации общества – поляризации, которая грозит закончиться межнациональным конфликтом. Интеграция более чем 300 тысяч наших русскоязычных соотечественников в эстонскую политику в качестве равных партнеров – в том числе независимо от их нынешнего гражданства – логически неизбежно. Нравится это кому-то или нет, русскоязычное сообщество следует уважать – и реформистов это касается тоже.

С одной стороны, позавчерашние выборы положение реформистов облегчили. EKRE оказалась не такой страшной партией, какой казалась. Когда кампания заканчивается и наступают выборы, избиратели из числа этнических эстонцев все-таки отдают предпочтение в первую очередь Реформе. Ураганный вклад EKRE в мораль и ксенофобию не выдерживает конкуренции с российской угрозой, которая составляет известный и знакомый для государственного национализма фон.

Уступивший мэр

Впрочем, EKRE вроде бы переманила достаточно избирателей правого крыла, чтобы подрезать Реформу в прыжке и предсказуемо привязать партию ко второму месту в эстонской политике. Центристы захватили политический центр, в котором белкам конкурировать с ЦП всё сложнее.

Всё это, однако, не облегчает Юри Ратасу задачу по удержанию партии от распада. Естественные центры власти ЦП в Таллинне и Ида-Вирумаа до сих пор неудобно управлялись из партийной конторы. Таави Аас в качестве мэра Таллинна для Ратаса – непростой и неудобный партнер, если учесть, что он набрал почти в четыре раза меньше голосов, чем Михаил Кылварт.