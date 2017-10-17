Ахто Лобьякас: русские идут!

Русские идут, Реформа остается, EKRE все-таки тонет: колумнист Ахто Лобьякас анализирует итоги местных выборов.
Реформисты вновь играли на том, что они – второй полюс в пару к центристскому. Взлет EKRE в опросах вместе с порожденным ими противостоянием оказался игрой теней. Центристская победа как в Эстонии, так и в Таллинне – где ЦП получила абсолютное большинство – удержала статус-кво. Но самый большой оползень возник в тени этого события: Михаил Кылварт вдруг сделался крупнейшим магнитом для голосов ЦП. Разгром Сависаара приблизил тот день, когда русскоязычные политики выйдут в политике из-под опеки своих эстоноязычных коллег.
Русские – голосующие зомби?
С собой русские политики поневоле принесут все проблемы (местных) русских. Приспособление к этой перемене – в принципе самый крупный вызов нашей стране в последующие десять и более лет. До сих пор на русского избирателя, особенно на местных выборах, смотрели как на голосующего зомби, который делегирует власть – и у которого в эстонской политике легитимных интересов нет.
Выросшие из рядов таких избирателей политики либо держались тише воды ниже травы (Кылварт), либо напрямую демонизировались (Тоом). Даже самые интегрированные русскоязычные политики находятся в абсурдной ситуации: всякого их слова ожидают с больным любопытством толкователи, готовые объявить, что «волк всё в лес смотрит» (Корб).
Самовольное появление русскоязычных политиков в большой политике Эстонии – явление, с которым должны сообща иметь дело и центристы, и реформисты. Партия реформ должна превозмочь искушение использовать возвышение Кылварта и Ко для провоцирования еще большей поляризации общества – поляризации, которая грозит закончиться межнациональным конфликтом. Интеграция более чем 300 тысяч наших русскоязычных соотечественников в эстонскую политику в качестве равных партнеров – в том числе независимо от их нынешнего гражданства – логически неизбежно. Нравится это кому-то или нет, русскоязычное сообщество следует уважать – и реформистов это касается тоже.
С одной стороны, позавчерашние выборы положение реформистов облегчили. EKRE оказалась не такой страшной партией, какой казалась. Когда кампания заканчивается и наступают выборы, избиратели из числа этнических эстонцев все-таки отдают предпочтение в первую очередь Реформе. Ураганный вклад EKRE в мораль и ксенофобию не выдерживает конкуренции с российской угрозой, которая составляет известный и знакомый для государственного национализма фон.
Уступивший мэр
Впрочем, EKRE вроде бы переманила достаточно избирателей правого крыла, чтобы подрезать Реформу в прыжке и предсказуемо привязать партию ко второму месту в эстонской политике. Центристы захватили политический центр, в котором белкам конкурировать с ЦП всё сложнее.
Всё это, однако, не облегчает Юри Ратасу задачу по удержанию партии от распада. Естественные центры власти ЦП в Таллинне и Ида-Вирумаа до сих пор неудобно управлялись из партийной конторы. Таави Аас в качестве мэра Таллинна для Ратаса – непростой и неудобный партнер, если учесть, что он набрал почти в четыре раза меньше голосов, чем Михаил Кылварт.
Аас по уши завяз в сависааровской коррупционной сети таллиннской мэрии, а голоса, позволяющие ЦП удерживать власть в Таллинне, исходят и от русских. В то же время из всей центристской верхушки именно у Ратаса – лучшие шансы содействовать становлению русскоязычных политиков как в партии, так и в большой политике, тем более, что у него есть ценный в нынешних условиях опыт руководства Таллинном.
При анализе главных тем нельзя пройти мимо избирательных союзов. По всей Эстонии различные объединения, не связанные с партийным мейнстримом, получили больше четверти голосов. Ясно, что административная реформа спутала партиям местные карты. Избирательные союзы представляют собой квинтэссенцию местной политики, и их успех - это удар по партиям, заседающим на Тоомпеа. Многие кандидаты союзов, может, и пришли из партий, но их уход в избирательные союзы дает партиям ту же оценку. Всё это не касается Таллинна, ближайшего к власти в стране места вне Тоомпеа.
Итог парламентских выборов 2019 года будет зависеть по большому счету от этой четверти голосов. Кто и как может их взять? Сегодня можно сказать, что коррупция и Закон о сожительстве – старые, уже поднадоевшие темы; едва ли они омолодятся за полтора года. Однако никуда не исчезнут опасный сосед Россия и необходимость наконец интегрировать наших русских в Эстонию. Всё это выводит диалектику ЦП и Реформы на новый уровень.
Сависаар – проигравший с личным мандатом
Проиграли выборы EKRE и Сависаар. EKRE остается партией на пятом месте. Символично, что в Пярну Март Хельме уступил по голосам Кадри Симсон. Причина проста: в решающие моменты общественность больше доверяет в вопросах «культуркампф», культурной борьбы, Реформе – и даже IRL, добившейся отличного результата и оставшейся партией номер четыре.
Сависаар получил личный мандат, однако скромный результат скорее подчеркивает трагедию его одиночества. Когда некогда крупный политик всё больше замыкается и защищается, картина это некрасивая. Вся предвыборная кампания для Сависаара – одна большая ошибка, и лучше всего ее иллюстрирует уличный опрос избирателей в Ласнамяэ: они искали имя Сависаара в списке центристов – но не находили.
Соцдемы сыграли так хорошо, как только могли. Когда партия стоит за принципы, она вызывает на себя огонь, но третий результат по Эстонии достоин уважения, даже если это слабый результат в 10,6%. Чего соцдемам следует всячески избегать, так это коалиции с центристами в Таллинне – изменить что-либо они там не смогут, а вот сообщниками станут вполне.
Перевод с эстонского.
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