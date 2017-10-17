Валерим! Карпин решил снова поработать футбольным тренером в Испании

"Я уже имел неудачный опыт работы в "Мальорке", но, думаю, снова готов тренировать в Испании. Посмотрим, придет ли предложение после этого интервью", - цитирует 48-летнего Карпина испанское издание AS .

Российский специалист с августа 2014-го по февраль 2015 года работал с "Мальоркой", выступавшей во втором испанском дивизионе, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты, пишет Newsru.com.

С 2009-го по 2014 годы Карпин был главным тренером московского "Спартака" и дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

Его последним местом работы в качестве тренера было армавирское "Торпедо", которое под его руководством в 2016 году вылетело из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В последнее время Карпин работал экспертом, главным редактором футбольных трансляций и ведущим на телеканале "Матч ТВ".

Добавим, что специалист имеет испанское и эстонское гражданства, сохранив при этом российское.