Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Валерим! Карпин решил снова поработать футбольным тренером в Испании

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Валерий Карпин. | ФОТО: ENNIO LEANZA/AP

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин заявил, что готов вернуться к работе в испанском футболе.

"Я уже имел неудачный опыт работы в "Мальорке", но, думаю, снова готов тренировать в Испании. Посмотрим, придет ли предложение после этого интервью", - цитирует 48-летнего Карпина испанское издание AS.

Российский специалист с августа 2014-го по февраль 2015 года работал с "Мальоркой", выступавшей во втором испанском дивизионе, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты, пишет Newsru.com.

С 2009-го по 2014 годы Карпин был главным тренером московского "Спартака" и дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

Его последним местом работы в качестве тренера было армавирское "Торпедо", которое под его руководством в 2016 году вылетело из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В последнее время Карпин работал экспертом, главным редактором футбольных трансляций и ведущим на телеканале "Матч ТВ".

Добавим, что специалист имеет испанское и эстонское гражданства, сохранив при этом российское.

Наверх