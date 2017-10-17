Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: ищущие в столице союзников центристы встречаются с EKRE

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Так как Центристская партия получит в будущем Таллиннском городском собрании 40 мест или подавляющее большинство голосов, на этой неделе ее представители проводят переговоры по созданию коалиции с возможными партнерами. Сегодня центристы встречаются с Эстонской консервативной народной партией (EKRE), пишет TallinnCity.

На консультациях Центристскую партию представляют Таави Аас, Михаил Кылварт, Михаил Корб, Яна Тоом и Майлис Репс, а EKRE - Мартин Хельме, Март Хельме и Хенн Пыллуаас.

Кандидат в мэры от Центристской партии Таави Аас сказал вчера Postimees, что договоренности о встречах есть с EKRE и социал-демократами. Однако планируется встретиться со всеми, кому обеспечено место в Таллиннском горсобрании. Это означает, что консультации пройдут и с Партией реформ, и IRL и получившим личный мандат Эдгаром Сависааром.

Наверх