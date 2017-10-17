Фото: ищущие в столице союзников центристы встречаются с EKRE

На консультациях Центристскую партию представляют Таави Аас, Михаил Кылварт, Михаил Корб, Яна Тоом и Майлис Репс, а EKRE - Мартин Хельме, Март Хельме и Хенн Пыллуаас.

Кандидат в мэры от Центристской партии Таави Аас сказал вчера Postimees, что договоренности о встречах есть с EKRE и социал-демократами. Однако планируется встретиться со всеми, кому обеспечено место в Таллиннском горсобрании. Это означает, что консультации пройдут и с Партией реформ, и IRL и получившим личный мандат Эдгаром Сависааром.