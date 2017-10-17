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Рийгикогу не поддержал предложение прервать ратификацию пограничного договора с Россией

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Рийгикогу. | ФОТО: Tairo Lutter

Во вторник Рийгикогу не поддержал инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о прерывании ратификации пограничного договора с Россией.

За законопроект проголосовали девять депутатов, против 63, а трое не приняли участие в голосовании.

Законопроект предусматривал прерывание процесса ратификации пограничного договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией и отзыв подписи с договора. Назначенная руководящей комиссией по законопроекту комиссия по иностранным делам 21 сентября не поддержала представленный фракцией EKRE законопроект и предложила во вторник вынести его на конечное голосование.

Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Главы МИД двух стран подписали соглашения 18 февраля 2014 года.

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