Рийгикогу не поддержал предложение прервать ратификацию пограничного договора с Россией

Во вторник Рийгикогу не поддержал инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о прерывании ратификации пограничного договора с Россией.
17 октября 2017 г., 13:19
За законопроект проголосовали девять депутатов, против 63, а трое не приняли участие в голосовании.
Законопроект предусматривал прерывание процесса ратификации пограничного договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией и отзыв подписи с договора. Назначенная руководящей комиссией по законопроекту комиссия по иностранным делам 21 сентября не поддержала представленный фракцией EKRE законопроект и предложила во вторник вынести его на конечное голосование.
Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Главы МИД двух стран подписали соглашения 18 февраля 2014 года.