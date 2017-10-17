Вячеслав Иванов. Эстонская и русская общины: трудности перевода

О том, что две основные языковые группы в Эстонии живут словно бы в параллельных пространствах, не знает разве что полностью слепоглухонемой. В этом положении ситуация благополучно пребывает практически без изменений вот уже которое десятилетие.

При этом в республике есть едва ли не сотни изданий разной направленности, общеполитических и специализированных. Отдельно для женщин и для мужчин; для сельских жителей и для молодежи. Плюс спортивные, детские, эротические, региональные. Для автомобилистов и для любителей животных. Для таких, для сяких и для немазано-сухих. Казалось бы, все эти масс-медиа по определению должны служить средствами массового обмена информацией. Собственно, они и служат. Но при этом обслуживают строго свою языковую аудиторию.

То, что нас соединяет

В общем-то, такое положение вполне естественно. И нечего было бы огород городить, если бы не то, о чем я упомянул в самом начале: фактически полная разобщенность. Мы живем словно бы каждый на своем берегу потока информации, в упор не видя другого берега. Каждый выхватывает из этого потока то, что в данный момент лично его устраивает больше всего. Это не хорошо и не плохо: таково устройство человеческой психики.

Однако на такой случай все-таки хорошо бы иметь – через некоторые интервалы в пространстве и во времени – мосты, которые соединяют эти два берега, позволяя каждому из наблюдателей пусть частично, но увидеть в несущемся мимо потоке то, что видит в нем житель «соседнего берега».

И если русскоязычные издания время от времени знакомят своих читателей (зрителей, слушателей...) с позициями эстонских деятелей от политики, бизнеса или социальной сферы, то выходящие на эстонском языке СМИ делают это крайне редко. За исключением разве что периодов перед выборами, а это в среднем раз в два года. Тогда вдруг обнаруживается, что рядом живут русские с их трудным, но при желании вполне осваиваемым языком и какими-то особыми потребностями.

В остальное время подобные публикации составляют по преимуществу интервью с именитыми гостями Эстонии, живущими в России или где-нибудь на Западе: говорящими и пишущими по-русски писателями, музыкантами, артистами, учеными. Причем очень желательно, чтобы эти гости находились в оппозиции нынешнему российскому режиму.

На деле же общих если не взглядов и мнений, то по крайней мере тем у обеих языковых общин гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд и принято считать. Что касается мнений и взглядов, они и не должны быть общими, в смысле – едиными, похожими. Напротив: чем больше различий в подходах к теме, тем объемнее и объективнее становится ее оценка. Тем больше шансов, что по обсуждаемой проблеме будет найдено наиболее адекватное решение. Но для этого необходимо обоюдное желание знать точку зрения оппонента.