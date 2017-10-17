Вячеслав Иванов. Эстонская и русская общины: трудности перевода

Сопоставление мнений представителей разных общин может помочь решить многие проблемы Эстонии, но, к сожалению, эстонское и русское инфопространства страны сегодня существуют почти не пересекаясь. Об этом размышляет журналист Вячеслав Иванов.
О том, что две основные языковые группы в Эстонии живут словно бы в параллельных пространствах, не знает разве что полностью слепоглухонемой. В этом положении ситуация благополучно пребывает практически без изменений вот уже которое десятилетие.
При этом в республике есть едва ли не сотни изданий разной направленности, общеполитических и специализированных. Отдельно для женщин и для мужчин; для сельских жителей и для молодежи. Плюс спортивные, детские, эротические, региональные. Для автомобилистов и для любителей животных. Для таких, для сяких и для немазано-сухих. Казалось бы, все эти масс-медиа по определению должны служить средствами массового обмена информацией. Собственно, они и служат. Но при этом обслуживают строго свою языковую аудиторию.
То, что нас соединяет
В общем-то, такое положение вполне естественно. И нечего было бы огород городить, если бы не то, о чем я упомянул в самом начале: фактически полная разобщенность. Мы живем словно бы каждый на своем берегу потока информации, в упор не видя другого берега. Каждый выхватывает из этого потока то, что в данный момент лично его устраивает больше всего. Это не хорошо и не плохо: таково устройство человеческой психики.
Однако на такой случай все-таки хорошо бы иметь – через некоторые интервалы в пространстве и во времени – мосты, которые соединяют эти два берега, позволяя каждому из наблюдателей пусть частично, но увидеть в несущемся мимо потоке то, что видит в нем житель «соседнего берега».
И если русскоязычные издания время от времени знакомят своих читателей (зрителей, слушателей...) с позициями эстонских деятелей от политики, бизнеса или социальной сферы, то выходящие на эстонском языке СМИ делают это крайне редко. За исключением разве что периодов перед выборами, а это в среднем раз в два года. Тогда вдруг обнаруживается, что рядом живут русские с их трудным, но при желании вполне осваиваемым языком и какими-то особыми потребностями.
В остальное время подобные публикации составляют по преимуществу интервью с именитыми гостями Эстонии, живущими в России или где-нибудь на Западе: говорящими и пишущими по-русски писателями, музыкантами, артистами, учеными. Причем очень желательно, чтобы эти гости находились в оппозиции нынешнему российскому режиму.
На деле же общих если не взглядов и мнений, то по крайней мере тем у обеих языковых общин гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд и принято считать. Что касается мнений и взглядов, они и не должны быть общими, в смысле – едиными, похожими. Напротив: чем больше различий в подходах к теме, тем объемнее и объективнее становится ее оценка. Тем больше шансов, что по обсуждаемой проблеме будет найдено наиболее адекватное решение. Но для этого необходимо обоюдное желание знать точку зрения оппонента.
Не так давно одно русскоязычное издание опубликовало мнение известного экономиста и общественного деятеля о надвигающейся катастрофе в области взимания налогов и, как следствие, формирования бюджета. Корень проблемы – в том, что население, причем не только Эстонии, но и большинства европейских стран, неумолимо стареет. Казавшиеся бесспорно позитивными факторы, такие, как рост качества жизни и увеличение ее продолжительности, оборачиваются неизбежным снижением в общем составе населения доли молодых и наиболее трудоспособных людей, занятых в народном хозяйстве и, соответственно, являющихся наиболее активными налогоплательщиками.
Возникает замкнутый круг: падение налоговых поступлений ведет к сворачиванию или, как минимум, сокращению финансирования социальных программ, включая пенсионную. Такая перспектива и ряд других факторов побуждают молодых людей искать для применения своих сил и знаний более благополучные страны, уезжая из Эстонии и усугубляя остроту проблемы.
Наверняка в эстонской среде эта тема обсуждается, и частично отголоски такой дискуссии время от времени доходят до русскоязычной аудитории. Но вот знакомы ли эстонские потребители информации с мнением хотя бы того же экономиста, которого я упомянул? Сильно сомневаюсь.
А ведь сопоставление разных мнений помогло бы выработать внятную программу выхода из этой, по сути, кризисной ситуации. Насколько мне известно, у нашего правительства такой программы до сих пор нет.
Хорошо забытое старое
Много лет назад между существовавшими тогда газетами «Советская Эстония» и Rahva Hääl была заключена устная договоренность о взаимной перепечатке наиболее заметных, общественно значимых публикаций – мнений, статей, репортажей. Разумеется, в переводе. К тому мотивировала сама ситуация: только что был создан Народный фронт Эстонии, состоялась Поющая революция, возникали первичные ячейки Комитета граждан Эстонии, шла активная подготовка к Конгрессу Эстонии. На этом фоне естественным представлялось желание обеих языковых общин знать, что думают по всем названным темам в иноязычной среде.
Какое-то время договоренность более-менее строго соблюдалась обеими газетами. Но в определенный момент обнаружилось, что на страницах Rahva Hääl переводов с русского заметно меньше, чем в «Советской Эстонии» – с эстонского. Помнится, я тогда поинтересовался у их главного редактора Тоомаса Лейто, в чем дело. И услышал в ответ: «Понимаешь, большинство наших читателей достаточно хорошо знает русский язык, чтобы прочитать предлагаемые нами перепечатки в оригинале. И поэтому они не хотят, чтобы эстонская газета публиковала русскоязычных авторов».
Что-либо возразить на это было трудно. Хотя нутром я чувствовал, что дело не столько в той причине, которую назвал мой коллега, сколько в отсутствии простого человеческого желания. Но, как говорится, насильно мил не будешь.
Сегодня, по-моему, ситуация сложилась с точностью «до наоборот»: большинство эстонской аудитории настолько утратило знание русского языка, что можно смело возродить тот принцип, который какое-то время исповедовали две партийные газеты.
Или этому большинству уже просто не интересно мнение живущих рядом «инородцев»? Но тогда это сильно напоминает снобизм...