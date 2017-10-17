Педофил по прозвищу «Тварь» может досрочно выйти из тюрьмы
17 октября 2017 г., 13:22
В среду, 18 октября, Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Яануса Рохуметса по прозвищу "Тварь", который отбывает наказание за преступления сексуального характера против детей.
Десятилетний срок наказания Рохуметса истекает 29 августа 2018 года, сообщает портал ERR.ee.
На счету Яануса Рохуметса – десять жертв. На протяжении 17 лет (1992-2009 г.г.) он насиловал несовершеннолетних, младшему из которых было менее пяти лет.
В конце мая 2010 года Харьюский уездный суд признал Рохуметса виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорил его к восьми годам тюремного заключения, а 12 октября того же года наказание Рохуметсу было ужесточено до 10 лет лишения свободы.