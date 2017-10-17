Педофил по прозвищу «Тварь» может досрочно выйти из тюрьмы

Десятилетний срок наказания Рохуметса истекает 29 августа 2018 года, сообщает портал ERR.ee.

На счету Яануса Рохуметса – десять жертв. На протяжении 17 лет (1992-2009 г.г.) он насиловал несовершеннолетних, младшему из которых было менее пяти лет.

В конце мая 2010 года Харьюский уездный суд признал Рохуметса виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорил его к восьми годам тюремного заключения, а 12 октября того же года наказание Рохуметсу было ужесточено до 10 лет лишения свободы.