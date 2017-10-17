Как пережить разочарование от результатов выборов?

USnews дал несколько советов своим читателям после выборов президента США, которые хорошо подойдут для облегчения разочарованию после любых выборов.

Возможно, голосуя за кого-то нового, вы надеялись, что кандидат попадет в местное самоуправление, и тогда дела пойдут совсем по-другому. Если теперь вас гложет чувство несбывшихся надежд, никакой пользы от того, что вы махнете на все рукой, нет. Лучше продолжайте двигаться выбранным курсом и сделайте что-то полезное для себя или других.

Сохраняйте свой привычный ритм и сделайте что-то полезное для здоровья

При разочаровании во времена выборов важно не уклоняться от выбранного пути и участвовать в деятельности, которая балансирует жизнь. Если люди чувствуют себя несчастными, то становятся бездеятельными и замыкаются в себе. Отстранение и безделье заставляет чувствовать себя еще хуже. Тренировка поднимет настроение, поскольку высвободит увеличивающие благополучие эндорфины.

Тщательно выбирайте, с кем говорить о выборах

Если у вас есть друзья, родственники или коллеги с радикальными политическими взглядами, то с ними о выборах лучше не разговаривать. Это ядовитый и треплющий нервы разговор, который не приведет никуда.

Но если вы знаете кого-то, кто готов принимать и иную точку зрения и цивилизованно обсуждать свои убеждения, то общение с ним может принести настоящее утешение.

Пытайтесь увидеть картину шире

Если неприятный вам кандидат или партия попала в волостное собрание, то может показаться, что последствия будут апокалиптичными. Но на это явно не так, поскольку маловероятно, что все их предвыборные обещания тут же начнут исполняться и жизнь кардинально изменится. Изменения не могут произойти за сутки, и давайте будем думать о катастрофичности результатов выборов только тогда, когда они действительно будут такими.

Сдерживайте свои эмоции

Не позволяйте своим эмоциям управлять собой. Если вы чувствуете себя раздраженным или даже злым, полезно отложить эти ощущения в сторону и наслаждаться своим днем. Попробуйте быть здесь и сейчас и думать, что дела, которые сейчас кажутся ужасными, через неделю будут восприниматься иначе. Вспомните, ведь и раньше вы справлялись со сложными ситуациями.

Примите участие

Начните работать на благо политического кандидата или цель, в которую вы верите. Для этого можно начать собирать подписи, или выполнять работу добровольца в приюте для животных или в продуктовом банке. Личный вклад в важные темы поможет сохранять позитивное настроение.

Уменьшите потребление новостей и нахождение в социальных сетях

Если чувствуете разочарование из-за результатов выборов, то не читайте поступающих о них новостей. Уменьшите на какое-то время чтение газет и просмотр социальных сетей, а также выбирайте радио- и телеканалы, которые не передают политических новостей.

Читайте новости и просматривайте социальные сети, например, в течение 30 минут в день, чтобы не перегружать себя неприятными новостями. Этот лимит поможет отдалиться от эмоций и сосредоточиться на том, что на самом деле важно для вас.