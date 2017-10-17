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Богато: квартира в центре Таллинна со своеобразным интерьером и роскошными видами из окон. Смотрим галерею

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С балкона вид на Старый город, с террасы - на море. И метраж, и пейзаж привлекают внимание. Дизайн - дело вкуса, но ремонт сделан высококачественный.

Эта просторная квартира находится на седьмом этаже восьмиэтажного дома, построенного в 2007 году в начале Нарвского шоссе и получившего название Foorum. Жилая площадь квартиры - 114,1м², площадь балкона, выходящего на торговый центре "Виру" - 10,9м², террасы, выходящей во двор - 11,9м². Итого - 136,9м².

Открытая кухня с гостиной и столовой, с камином и колоннами. В просторном санузле с окном - баня, а также массажная ванна и душ.

В цену входит вся мебель. За отдельную плату можно приобрести парковочное место в подземном гараже и кладовую там же.

Остальные фото смотрите на странице KV.EE.

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