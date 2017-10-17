Фото испорченных в Таллинне бюллетеней: выбирали Путина и Микки Мауса

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии Тоомаса Сеппа, сегодня к девяти утра успели пересчитать бюллетени шести частей города. Сколько всего бюллетеней признаны недействительными, пока Сепп сказать не может, но он признал, что их количество примерно то же самое, что было вчера вечером – около 1500.

В большей части признанных бюллетеней пытались проголосовать за кандидата из другого округа, также были неясно написанные и зачеркнутые номера, или вместо цифры писали какое-то слово.

По словам председателя комиссии, избирательная комиссия соберется сегодня в 16.00, где результаты выборов в Таллинне надеются окончательно утвердить.