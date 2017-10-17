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Результаты выборов решил один голос

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ФОТО: Raigo Pajula

Волости Ныо удалось отстоять право быть самостоятельным самоуправлением. Результаты выборов в этой волости решил всего один голос.

Избирательный союз «Vali Nõo!» получил на выборах 875 голосов и восемь мандатов, а партия IRL, в которую входит и находившийся долгое время в должности волостного старейшины Райн Сангербог, набрала 874 голоса и семь мандатов, сообщает Tartu Postimees.

Сам Райн Сангербог отмечает, что проигравших на выборах нет, так как обе политические силы уже договорились о совместном управлении волостью.

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