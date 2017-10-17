Страны Балтии в очередной раз отличились
17 октября 2017 г., 13:51
Годовая инфляция в Балтийских странах была в сентябре самой быстрой в ЕС. В Литве она составила 4,6, в Эстонии 3,9, а в Латвии 3 процента.
По данным Eurostat, в ЕС в целом годовая инфляция составила 1,8 процента, а в еврозоне 1,5 процента.
Инфляция была медленнее всего на Кипре (0,1 процента), в Ирландии (0,2 процента) и Финляндии (0,8 процента). В сентябре годовая инфляция ускорилась в 11 странах-членах, была стабильной семи и замедлилась в девяти.
В сентябре энергия подорожала в еврозоне за год на 3,9 процента, продукты питания, алкоголь и табачная продукция на 1,9 процента, услуги на 1,5 процента, а промышленные товары за исключением энергии на 0,5 процента.