Страны Балтии в очередной раз отличились

По данным Eurostat, в ЕС в целом годовая инфляция составила 1,8 процента, а в еврозоне 1,5 процента.

Инфляция была медленнее всего на Кипре (0,1 процента), в Ирландии (0,2 процента) и Финляндии (0,8 процента). В сентябре годовая инфляция ускорилась в 11 странах-членах, была стабильной семи и замедлилась в девяти.

В сентябре энергия подорожала в еврозоне за год на 3,9 процента, продукты питания, алкоголь и табачная продукция на 1,9 процента, услуги на 1,5 процента, а промышленные товары за исключением энергии на 0,5 процента.