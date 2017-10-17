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Фото: награжден за реставрационные работы очень красивый дом

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ФОТО: Muinsuskaitseamet/Martin Siplane

На прошлой неделе Департамент охраны культурных ценностей вручил награды в одиннадцати категориях, пишет портал Kodu со ссылкой на веб-страницу Департамента.

Среди 35 награжденных – хорошо отреставрированные памятники старины, их собственники, а также виртуозы-реставраторы. Но наибольшее внимание в этом году было уделено сохранению культурного наследия.

Например, мыза Лууа, имеющая историческое название Дом кавалеров, получила диплом за прекрасную реставрацию.

«Дом кавалеров в Лууа – богато украшенное декоративной резьбой в швейцарском стиле и охраняемое государством строение. Работы над реставрацией велись очень скрупулезно и растянулись на несколько лет, но результат получился превосходный. К тому же дом и сад получили на конкурсе «Красивый дом» в 2017 году приз как «Красивый охраняемый объект», - гласит подпись к фотографии на странице Департамента в  Facebook.

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