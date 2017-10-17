Фото: награжден за реставрационные работы очень красивый дом

Среди 35 награжденных – хорошо отреставрированные памятники старины, их собственники, а также виртуозы-реставраторы. Но наибольшее внимание в этом году было уделено сохранению культурного наследия.

Например, мыза Лууа, имеющая историческое название Дом кавалеров, получила диплом за прекрасную реставрацию.

«Дом кавалеров в Лууа – богато украшенное декоративной резьбой в швейцарском стиле и охраняемое государством строение. Работы над реставрацией велись очень скрупулезно и растянулись на несколько лет, но результат получился превосходный. К тому же дом и сад получили на конкурсе «Красивый дом» в 2017 году приз как «Красивый охраняемый объект», - гласит подпись к фотографии на странице Департамента в Facebook.