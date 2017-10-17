Автор серии книг о Гарри Поттере преподнесла неприятный сюрприз Криштиану Роналду

Согласно рейтингу, который был опубликован на сайте журнала, он уступил только британской писательнице Джоан Роулинг - автору серии книг о Гарри Поттере, пишет Newsru.com.

За прошедший год португальский нападающий заработал 93 млн долларов, всего на 2 млн меньше, чем Роулинг. Третье место в списке заняла британская музыкальная группа Coldplay (88 млн).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с годовым доходом в 64 млн занял пятое место в списке. Также в десятку вошел британский гольфист Рори Макилрой (50 млн).

В прошлом году Роналду также был вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы, а Федерер - четвертым.

Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году, а также пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.