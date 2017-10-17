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Автор серии книг о Гарри Поттере преподнесла неприятный сюрприз Криштиану Роналду

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ФОТО: OSCAR DEL POZO/AFP/Scanpix

Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду занял второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей по версии Forbes.

Согласно рейтингу, который был опубликован на сайте журнала, он уступил только британской писательнице Джоан Роулинг - автору серии книг о Гарри Поттере, пишет Newsru.com.

За прошедший год португальский нападающий заработал 93 млн долларов, всего на 2 млн меньше, чем Роулинг. Третье место в списке заняла британская музыкальная группа Coldplay (88 млн).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с годовым доходом в 64 млн занял пятое место в списке. Также в десятку вошел британский гольфист Рори Макилрой (50 млн).

В прошлом году Роналду также был вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы, а Федерер - четвертым.

Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году, а также пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

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