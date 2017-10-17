Внимательно посмотрите на этого человека: полиция ищет жертв предполагаемого педофила

Старший следователь отдела защиты детей Лыунаской префектуры Марго Партс отметил, что жертв может быть больше, чем было установлено в ходе расследования. «Для помощи жертвам и выявления преступлений крайне важно сообщать в полицию о каждом случае», - пояснил Партс.

Всех, кто пострадал от действий изображенного на фотографии мужчины или располагает информацией о совершенном им насилии в отношении несовершеннолетних, полиция просит звонить по телефону 53069479 или писать на адрес электронной почты louna.lastekaitse@list.politsei.ee.