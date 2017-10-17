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Внимательно посмотрите на этого человека: полиция ищет жертв предполагаемого педофила

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ФОТО: Lõuna prefektuur

В сентябре этого года полиция задержала в Тарту 50-летнего Урмаса, который по ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры был взят под стражу. Урмаса подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними, в том числе во вступлении с ними в половой контакт. Как предполагается, за это мужчина предлагал детям деньги или другие блага.

Старший следователь отдела защиты детей Лыунаской префектуры Марго Партс отметил, что жертв может быть больше, чем было установлено в ходе расследования. «Для помощи жертвам и выявления преступлений крайне важно сообщать в полицию о каждом случае», - пояснил Партс.

Всех, кто пострадал от действий изображенного на фотографии мужчины или располагает информацией о совершенном им насилии в отношении несовершеннолетних, полиция просит звонить по телефону 53069479 или писать на адрес электронной почты louna.lastekaitse@list.politsei.ee.

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