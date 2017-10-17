Xiaomi Mi Mix 2 оказался одним из самых автономных Android-флагманов

Более того, они предлагают возможность сравнивать время работы всех протестированных ими устройств, пишет 4pda.ru.

Напомним, в Xiaomi Mi Mix 2 установлен аккумулятор емкостью 3 400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Кроме этого, смартфон оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 835 и 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей. С такими характеристиками Mi Mix 2 удалось продемонстрировать в тесте Phone Arena 9 часов и 5 минут автономной работы от одного заряда. Среди флагманов на Android — это один из лучших результатов (на первом и втором местах в этой категории расположились LG V30 и OnePlus 5 соответственно).

Настоящим рекордсменом по автономности по версии Phone Arena остается iPhone 8 Plus, сумевший проработать на одном заряде 10 часов и 35 минут.