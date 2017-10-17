Xiaomi Mi Mix 2 оказался одним из самых автономных Android-флагманов

Сотрудники популярного ресурса Phone Arena протестировали флагманский смартфон Mi Mix 2 от компании Xiaomi, чтобы выяснить его реальную автономность. Специалисты создали собственную методику тестирования, позволяющую максимально правдоподобно оценить автономность того или иного смартфона.
Более того, они предлагают возможность сравнивать время работы всех протестированных ими устройств, пишет 4pda.ru.
Напомним, в Xiaomi Mi Mix 2 установлен аккумулятор емкостью 3 400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Кроме этого, смартфон оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 835 и 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей. С такими характеристиками Mi Mix 2 удалось продемонстрировать в тесте Phone Arena 9 часов и 5 минут автономной работы от одного заряда. Среди флагманов на Android — это один из лучших результатов (на первом и втором местах в этой категории расположились LG V30 и OnePlus 5 соответственно).
Настоящим рекордсменом по автономности по версии Phone Arena остается iPhone 8 Plus, сумевший проработать на одном заряде 10 часов и 35 минут.