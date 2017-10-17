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Фото: пьяный хулиган разгромил несколько машин в центре Тарту

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ФОТО: Politsei

В ночь на вторник в полицию сообщили, что в Тарту на улице Раатузе разбили стекло и дверной замок припаркованной машины и попытались ее завести.

О произошедшем в полицию сообщил оказавшийся поблизости таксист. Он передал представителям правоохранительных органов описание внешности хулигана и показал направление его движения, благодаря чему полицейским удалось оперативно задержать вандала. Им оказался пьяный 18-летний молодой человек, его для начала отвезли в камеру для вытрезвления, пишет Tartu Postimees.

Полиция установила, что в том же районе повреждены в общей сложности шесть автомобилей. Подробности произошедшего полиция будет выяснять в рамках начатого уголовного производства.

В ночь на 17 октября пьяный молодой человек разбил в Тарту несколько машин. / Полиция

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