Фото: пьяный хулиган разгромил несколько машин в центре Тарту

О произошедшем в полицию сообщил оказавшийся поблизости таксист. Он передал представителям правоохранительных органов описание внешности хулигана и показал направление его движения, благодаря чему полицейским удалось оперативно задержать вандала. Им оказался пьяный 18-летний молодой человек, его для начала отвезли в камеру для вытрезвления, пишет Tartu Postimees.

Полиция установила, что в том же районе повреждены в общей сложности шесть автомобилей. Подробности произошедшего полиция будет выяснять в рамках начатого уголовного производства.