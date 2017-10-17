Ожидается похолодание. Как укрыть розы на зиму

Одно из главных условий - выбрать правильное время. При достаточной влажности и температуре розы продолжают свою жизнедеятельность и если в этот период их укрыть, почки могут погибнуть. Также на зимостойкость роз отрицательно влияют резкие колебания температуры во время их активного роста. Именно поэтому не стоит спешить с укрытием и лучше дождаться наступления первых минусовых температур и выдержать их 10-12 дней при температуре от -2 до -5 С, дав тем самым розам полностью остановить свой рост.

Оптимальный срок для укрытия роз — это первая или же вторая декада ноября. Розы укрываются в сухую погоду, когда установится температура в районе 5 – 7 градусов мороза. Мы специально не указываем точные даты, так как в этом вопросе лучше ориентироваться на конкретные погодные условия и местность. А подробный инструктаж читаем ЗДЕСЬ.