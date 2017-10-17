Видео: Audi раскрыла детали нового лифтбека A7

На фотографии, размещенной на странице производителя в социальной сети Facebook, виден лишь силуэт модели, пишет motor.ru.

Ожидается, что новинку построят на новой платформе MLB Evo, которая прежде использовалась при создании Audi Q7 и флагманского седана A8. В моторную гамму A7 войдут бензиновые и дизельные турбированные «шестерки», аналогичные тем, что используются на флагманском A8.

Издание Motor1 не исключает, что модель могут оснастить еще и битурбомотором W12 мощностью 585 л.с.

Сегодня компания опубликовала на свой страничке видео новинки.