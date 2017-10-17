Картина дня: обвал цен на автозаправках, Эстония погрузилась во тьму и переговоры центристов с возможными партнерами по коалиции

Цены рухнули: на эстонских автозаправках проходит однодневная акция

Сегодня компания Circle K ровно на день объявила ценовую войну. В сообщении предприятия говорится, что топливо продается без наценки. Читайте далее...

Заместитель постпреда КНДР при ООН: ядерная война может начаться в любой момент

Ситуация на Корейском полуострове достигла пика напряженности из-за провокационных действий Соединенных Штатов, что может привести к началу ядерной войны. Читайте далее...

В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней

Таллиннская избирательная комиссия во вторник продолжит пересчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты столичного городского собрания, после чего можно будет окончательно утвердить результаты выборов. Читайте далее...

Сависаар: я чувствовал, что трудовой договор заключили только для того, чтобы купить меня

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар заявил, комментируя поступившее в понедельник сообщение о его возможном лишении зарплаты в партии, что трудовой договор с ним, скорее всего, и заключали, чтобы его купить. Читайте далее...

Сотрудники полупустого магазина Seppälä живут в неизвестности

В магазине Seppälä, расположенном в торговом центре Viljandi Centrum, уже некоторое время действует 40-процентная скидка на весь товар. Магазин уже даже наполовину пустой. Персонал находится в неизвестности относительно того, что будет дальше. Читайте далее...

Почти половина работодателей планирует повысить своим работникам зарплаты

В ходе последнего опроса, проведенного среди работодателей крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что 46% работодателей планируют повысить уровень зарплаты работников. Читайте далее...

Пять ответов на миллион вопросов о Кылварте

Отхвативший недавно рекордное количество голосов Михаил Кылварт (39) понял, как оставить Эдгара Сависаара в Ласнамяэ без избирателей, но чтобы голоса не достались кому-то другому. Решающими стала работа, слепая удача и один яркий политический трюк, считают аналитики. Читайте далее...

На скотобойне Раквереского мясокомбината бастует половина работников

На скотобойне Раквереского мясокомбината работает 64 человека, 27 из которых временно отказались выполнять свои рабочие обязанности. По оценке предприятия, это противоречит Закону о трудовом договоре. Читайте далее...

Достаем теплые вещи: в Эстонии ожидаются снег и минусовая температура

К концу недели в Эстонии похолодает. В воскресенье температура воздуха опустится до нуля и местами выпадет снег. Читайте далее...

Фото: ищущие в столице союзников центристы встречаются с EKRE

Так как Центристская партия получит в будущем Таллиннском городском собрании 40 мест и подавляющее большинство голосов, на этой неделе ее представители проводят переговоры по созданию коалиции с возможными партнерами. Сегодня центристы встречаются с Эстонской консервативной народной партией. Читайте далее...

Синоптик: из-за урагана «Офелия» Эстония погрузилась во тьму

Часть мощного урагана «Офелия», бушевавшего вчера и сегодня в Ирландии, достигла Финляндии. Избежать стихии не удалось и Эстонии. Тьма, в которую Таллинн и другие города нашей страны погрузились в полдень, возникла из-за перемещения теплых воздушных масс. Читайте далее...

Новая версия мрака в Таллинне: виноваты дым из Португалии и пыль из Сахары

По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара и поэтому во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму. Читайте далее...

Внимательно посмотрите на этого человека: полиция ищет жертв предполагаемого педофила

В сентябре этого года полиция задержала в Тарту 50-летнего Урмаса, который по ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры был взят под стражу. Урмаса подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними, в том числе во вступлении с ними в половой контакт. Как предполагается, за это мужчина предлагал детям деньги или другие блага. Читайте далее...

Рийгикогу не поддержал предложение прервать ратификацию пограничного договора с Россией

Во вторник Рийгикогу не поддержал инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о прерывании ратификации пограничного договора с Россией. Читайте далее...