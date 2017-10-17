Руководители таллиннских культурных центров требуют объяснений от Райнера Вакра

«Когда у Райнера Вакра попросили объяснить свои слова, он сказал, что разговор был на Ныммеском рынке, но он имел в виду не конкретно Ныммеский культурный центр, а центр в другой части города, на руководителя которого жаловался руководитель кружка, который работает в разных частях Таллинна», - сообщила руководитель Ныммеского культурного центра Лийна Амон.

«Большинство руководителей таллиннских культурных центров не принимали участия в выборах и не связаны ни с одной партией. Утверждение Райнера Вакра безосновательно и по отношению к руководителям культурных центров Таллинна, которые баллотировались на выборах», - добавила она.

«Для того чтобы Райнер Вакра объяснил суть своего утверждения, руководители таллиннских культурных центров требуют публичных объяснений и извинений. Райнер Вакра обещал сделать это в течение вчерашнего дня, но, к сожалению, до сих пор этого не сделал. Мы считаем, что политик, который баллотировался на выборах, в том числе, и на пост мэра Таллинна, должен нести ответственность за свои слова, и извиниться, если случайно неверно выразился», - отметили в своем совместном заявлении руководители культурных центров.

Заявление подписали: руководитель Ныммеского культурного центра Лийна Амон, руководитель Мустамяэского культурного центра «Кая» Леэна Штурм, руководитель культурного центра «Сальме» Тоомас Лоо, руководитель культурного центра «Линдакиви» Марко Лыхмус, руководитель Центра русской культуры Эдуард Тооман и руководитель Пельгулиннаского народного дома Урве Мяги.