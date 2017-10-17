ЕСПЧ признал приговор братьям Навальным несправедливым

В частности, по мнению ЕСПЧ, во время рассмотрения дела Навальных в России были нарушены две статьи Конвенции о правах человека - статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона).

В качестве компенсации нанесенного морального вреда РФ должна выплатить каждому из братьев по 10 тысяч евро, постановил ЕСПЧ. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а его брату - 10 971 евро и 460 тысяч рублей.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова отметила, что "важным моментом" в решении ЕСПЧ является то, что "суд признал, что вменяемые Навальным действия не являлись уголовным преступлением". "Была применена статья N7, которая применяется редко", - пояснила Михайлова (цитата по ТАСС).

"Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку", - написал Алексей Навальный в своем микроблоге в Twitter.

Соратники Навального также прокомментировали решение ЕСПЧ в соцсетях.

Олег Навальный просидел уже 1022 дня по несправедливому решению не основанному на законе. Теперь ЕСПЧ признал это официально — Георгий Албуров (@alburov) October 17, 2017

Суммарная компенсация 76 000 евро и 450 тыс рублей , в т ч на юридические расходы — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 17, 2017

ЕСПЧ не нашел "политики" в деле "Ив Роше"

Между тем доводы Навальных о том, что дело против них является политически мотивированным, суд отклонил. В рассмотрении жалобы Навальных на нарушение статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о правах человека им было отказано.

"Явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования", - прокомментировал решение ЕСПЧ российский Минюст.

При этом радио "Свобода" отмечает, что трое из семи судей выступили с особым мнением, что ЕСПЧ все же должен был рассмотреть политическую сторону дела.

Сам Навальный, комментируя решение ЕСПЧ, объяснил, что относительно 18-й статьи (политические мотивы преступления) "суд устранился от ее рассмотрения". Однако это нельзя трактовать, как признание Евросудом отсутствия политических мотивов в деле.

"Сейчас многие, кто не очень разбирается, как обычно, начнут трактовать это как "ЕСПЧ не признал политических мотивов преследования Навального", но это не совсем так. Фактически сейчас ЕСПЧ не рассматривает применение 18-й статьи в отношении России (последний раз это было в 2004 году, "дело Гусинского")", - пояснил оппозиционер на своем сайте.

Россия может обжаловать решение Страсбурга

Минюст РФ также отметил, что ЕСПЧ "существенно уменьшил" размеры компенсаций, на которые претендовали Навальные. Кроме того, он полностью отказал им в компенсации выплат, произведенных братьями по гражданскому иску.

В настоящее время постановление ЕСПЧ еще не вступило в силу и может быть обжаловано любой из сторон в трехмесячный срок.