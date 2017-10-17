Ханнес Хансо: пограничный договор с Россией важен для безопасности Эстонии

«В пользу эстоно-российского пограничного договора в течение нескольких десятилетий работали разные правительства и составы парламента. Утверждение этого договора парламентами двух стран придаст международную правовую ясность, что должно стать нашей общей целью. Наличие пограничного договора нормально, а его отсутствие является исключением», - отметил Хансо перед тем, как парламент большинством голосов отклонил предложение EKRE остановить процесс ратификации договора. «Речь идет о предложении, которое явно вредит нашей безопасности».

По словам Хансо, в новой среде безопасности и в условиях миграционного кризиса потребность четко обозначить свои границы стала еще больше: «Мяч сейчас в руках России, которая заморозила ратификацию. Идти дальше с пограничным договором можно будет тогда, когда к этому будет готова и вторая сторона. Мне трудно сказать, когда у России возникнет соответствующее желание. Эстония тут может лишь показать разумную, стратегическую терпеливость. Нельзя играть в политические игра с такой важной темой. Это не в интересах безопасности Эстонии. Это не в национальных интересах», - сказал Хансо.