Галерея: центр Нымме полностью преобразится

«Этот проект распространяется на всю площадь перекрестка и создает пешеходную зону, а также дает возможность переходить улицу по диагонали», - знакомит с новым проектом центральной части Нымме архитектор Отть Альвер из бюро Arhitekt Must.

По его словам, приоритет на этом перекрестке будет на стороне пешеходов. Вместо асфальта перекресток покроют новым материалом "конфальт" - специальной смесью бетона и асфальта, которая до этого в Эстонии еще не использовалась. На конфальте будут расположены круги из гранита.

На ныммеском перекрестке будет новое покрытие из конфальта. Фото: Arhitekt Must

По словам архитектора, этот перекресток - самое лучшее место в Нымме для строительства центральной площади, так как сюда со всех сторон стекаются люди. Но поскольку площади как таковой здесь нет, люди не останавливаются на этом месте, а двигаются дальше. Эта же проблема есть и в центре города, сказал архитектор.

В социальных сетях, при обсуждении проекта, высказывалось мнение, что открытую площадь в Эстонии устраивать нет смысла, так как девять месяцев здесь царит холодная погода.

В центре площади будет большая пешеходная зона. Фото: Arhitekt Must

«В Дании и Швеции люди много свободного времени проводят на улице в любое время года, а эстонцы - только три месяца, - говорит Альвер. - Попытаемся изменить привычки, но что поделаешь, если у нас такая погода».

Фото: Arhitekt Must

В районе будущей площади находится здание в функ-стиле, построенное в 1930-м году, известное как дом Кахро. На первом этаже дома - большие окна, и там можно оборудовать кафе с открытыми террасами.

Также новое решение получат площадки перед Ныммеским культурным центром, рынком и книжным магазином. «Допустим, человек что-то покупает на рынке, затем идет на площадь, садится пол деревом у фонтана и с удовольствием ест теплую булочку, купленную на рынке, пока дети играют», - объясняет архитектор. Тем более, что площадь будет расположена в южной части перекрестка.