Жуткий случай: в США мать убила двух сыновей, зажарив их в духовке

Судмедэксперты еще не определились с причинами смерти мальчиков, которым было один и два года, однако известно, что Ламора Уильямс засунула сыновей в духовку. На телах обоих мальчиков остались ожоги.

По данным The Atlanta Journal-Constitution , в прошлую пятницу Уильямс позвонила отцу своих детей Джамилю Пенну и показала ему в видеочате их тела. Мужчина сразу же вызвал полицию.

Когда патрульные прибыли в квартиру, двухлетний Ки Йонто и годовалый Джа Картер были мертвы. Еще один сын пары, трехлетний Джамиль, не пострадал. А старшая девочка, которой шесть лет, в этот день гостила у родственников.

Журналисты выяснили, что Ламора Уильямс страдала от расстройства психики, однако никогда не обращалась к врачам.

Ее проблема усугубилась после смерти ее отца и рождения четырех детей, трое из которых - погодки. Около месяца назад она уволилась с работы, потому что не могла найти няню для детей.

Женщина уверяет, что оставляла детей со знакомым и нашла двоих младших мертвыми, когда вернулась домой. Полиция считает эту версию неубедительной.