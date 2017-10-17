Центристы провели переговоры с EKRE

По словам кандидата на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Ааса, состоявшаяся встреча носила прежде всего ознакомительный характер, стороны обсудили возможные точки соприкосновения. Руководитель делегации центристов отметил также, что обе партии имеют схожий взгляд на руководство городом. «В случае, если мы дойдем до официальных переговоров о создании коалиции, мы, разумеется, будет обсуждать все темы более детально. Разумеется, есть пункты, которые требует серьезных переговоров, так как наши взгляды по ним расходятся», - отметил Аас.

Представитель Консервативной народной партии Мартин Хельме отметил, что сегодняшнюю встречу можно назвать пробной, так как стороны пока лишь обозначали то, что могли бы сделать в ближайшие четыре года сообща. «Хочу напомнить, что это еще не начало коалиционных переговоров. Избиратели обеспечили центристам мандат для руководства городом, наше же желание – чтобы мы смогли реализовать свои идеи в столице», - объяснил Хельме.

Учитывая, что центристы получили 40 мест в Таллиннском городском собрании из 79, то есть большинство, партия решила встретится с представителями всех политических сил, которые будут представлены в местном муниципалитете. Цель консультационных переговоров – найти общий знаменатель между различными партиями, чтобы затем начать официальные переговоры о формировании городской коалиции. «Разносторонняя коалиция позволит управлять городом продуктивнее», - отметили представители обеих делегаций.