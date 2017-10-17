Падение EKRE и серьезная потеря центристов

Если говорить об Эстонии в целом, картинка на этих местных выборах более-менее та же, что и на предыдущих. С одним исключением, и по всей Эстонии такое исключение составляет партия EKRE. По сути EKRE – это старый Народный союз, и примерно в той же ситуации Народный союз был лет пятнадцать назад. Теперь он вновь возник на картинке в лице EKRE, пропустив выборы и 2009-го, и 2013 года. Это то, что больше всего бросается в глаза на этих выборах.

На местных выборах лучше говорить о местных проблемах

С EKRE интересно еще и то, что летом по опросам они занимали второе место, а в итоге пришли только четвертыми – с заметно худшим результатом. Видимо, ответы на опросы были обусловлены скорее тем, что EKRE была оппозиционной партией в парламенте. Оппозиции всегда несколько легче, они могут говорить то, что думают, в отличие от коалиционных партий, которые семь раз подумают прежде, чем что-либо сказать. До выборов EKRE рассчитывала на 15 процентов, в итоге получила семь – и надо понимать, что это и есть уровень EKRE на данный момент. Собственно, и на парламентских выборах они набрали примерно столько же.

Вполне возможно, что тут сыграли роль агрессивные высказывания EKRE, а агрессивность - это одно, а конструктивность - все-таки другое. Кроме того, EKRE часто говорила об общегосударственных проблемах. Понятно, что на местных выборах эти проблемы поднимаются так или иначе – и все-таки членам партии стоило уделять больше внимания местному уровню. Такие темы, как мультикультурность или однополые браки, все-таки не должны доминировать.

Серьезная потеря Центристской партии

Доля голосов избирательных союзов осталась примерно такой же, как раньше. Если говорить о партиях, центристы потеряли примерно три процента, а реформисты, наоборот, набрали больше голосов, но такое происходит на каждых выборах.

Отдельно нас интересует, конечно, Таллинн. В Таллинне в первую очередь важно то, что Центристская партия сохранила единовластие, но, если сравнить нынешние выборы с предыдущими, окажется, что в Таллинне ЦП потеряла восемь процентов избирателей. Это уже серьезно. Партия должна провести очень тщательный анализ причин произошедшего.

Да, конечно, ни одна политическая сила не может доминировать вечно, и любая популярная партия сталкивается с тем, что за нее голосуют меньше. Понятно и то, что одна из причин носит имя Эдгар Сависаар. При этом избирательный союз Сависаара и бизнесменов надежды определенно не оправдал. Все-таки все они надеялись, что их в горсобрании будет больше и они смогут влиять на какие-то решения. Говорили даже, что они могли набрать 20 процентов, но постепенно этот процент падал и падал - и по последним опросам было видно, что союз еле преодолевает избирательный порог. В итоге мандат получил один Сависаар.