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«Апокалипсис» в Лондоне: британцы шокированы зловещим пейзажем (галерея)

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Жители Лондона сегодня днем могли наблюдать ярко-красное солнце в мутном оранжевом небе; в сочетании с отчетливым запахом гари городской пейзаж казался особенно зловещим, сообщает Mk-london.co.uk

Синоптики объяснили необычный атмосферный эффект сочетанием факторов, связанных с прохождением над Великобританией урагана "Офелия".

Штормовой ветер не коснулся юга Англии, но забросил туда горячий воздух с юга Европы и Северной Африки.

Североафриканские ветра часто несут собой розоватую пыль пустыни Сахара, к ним добавился городской смог, скопившийся в воздухе Лондона в выходные из-за низкого атмосферного давления, и все вместе эти факторы способствовали формированию мутной красной дымки.

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