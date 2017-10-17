«Апокалипсис» в Лондоне: британцы шокированы зловещим пейзажем (галерея)

Синоптики объяснили необычный атмосферный эффект сочетанием факторов, связанных с прохождением над Великобританией урагана "Офелия".

Штормовой ветер не коснулся юга Англии, но забросил туда горячий воздух с юга Европы и Северной Африки.

Североафриканские ветра часто несут собой розоватую пыль пустыни Сахара, к ним добавился городской смог, скопившийся в воздухе Лондона в выходные из-за низкого атмосферного давления, и все вместе эти факторы способствовали формированию мутной красной дымки.