«Апокалипсис» в Лондоне: британцы шокированы зловещим пейзажем (галерея)
17 октября 2017 г., 15:49
Жители Лондона сегодня днем могли наблюдать ярко-красное солнце в мутном оранжевом небе; в сочетании с отчетливым запахом гари городской пейзаж казался особенно зловещим, сообщает Mk-london.co.uk
Синоптики объяснили необычный атмосферный эффект сочетанием факторов, связанных с прохождением над Великобританией урагана "Офелия".
Штормовой ветер не коснулся юга Англии, но забросил туда горячий воздух с юга Европы и Северной Африки.
Североафриканские ветра часто несут собой розоватую пыль пустыни Сахара, к ним добавился городской смог, скопившийся в воздухе Лондона в выходные из-за низкого атмосферного давления, и все вместе эти факторы способствовали формированию мутной красной дымки.