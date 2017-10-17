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Не для слабонервных: видео страшного шторма с парома "Романтика"

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Сегодня британское издание Express опубликовало видео, снятое еще в январе на пароме «Романтика». На кадрах видно, как судно борется со штормом в Балтийском море.

Видео было снято ночью и загружено на Youtube в январе. Сейчас оно распространилось и на другие каналы и зажило своей жизнью. Высокие волны и сильный ветер выглядят поистине зловеще, пишет Postimees.

В один особенно опасный момент автор видео вынужден отступить в безопасное место.

Латвийский журнал Baltic Cruise написал, что произошедший 12 января шторм был настолько силен, что разбил антенну радара парома. К счастью, непогода не причинила вреда находившимся на «Романтике». Паром следовал из Стокгольма в Ригу.

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