Не для слабонервных: видео страшного шторма с парома "Романтика"
17 октября 2017 г., 16:01
Сегодня британское издание Express опубликовало видео, снятое еще в январе на пароме «Романтика». На кадрах видно, как судно борется со штормом в Балтийском море.
Видео было снято ночью и загружено на Youtube в январе. Сейчас оно распространилось и на другие каналы и зажило своей жизнью. Высокие волны и сильный ветер выглядят поистине зловеще, пишет Postimees.
В один особенно опасный момент автор видео вынужден отступить в безопасное место.
Латвийский журнал Baltic Cruise написал, что произошедший 12 января шторм был настолько силен, что разбил антенну радара парома. К счастью, непогода не причинила вреда находившимся на «Романтике». Паром следовал из Стокгольма в Ригу.