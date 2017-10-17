Maxima объявила войну цен

На состоявшейся сегодня пресс-конференции исполнительный директор Maxima Eesti Вигинас Шапокас сообщил, что растущая инфляция съедает увеличение зарплат потребителей и снижает объем покупок в розничной торговле. По словам Шапокаса, рынок розничной торговли растет только за счет инфляции, но объемы продаж находятся в состоянии падения: «Это не хорошо ни для нас, ни для поставщиков, ни для производителей, поскольку мы продаем все меньше».

Представитель Maxima сказал, что в Эстонии наблюдается инфляционный водоворот и для того, чтобы выбраться из него, сеть начала долгосрочную кампанию, в ходе которой будут снижены или заморожены цены на тысячу товаров: «Мы делаем это для того, чтобы поднять объемы продаж и сделать жизнь потребителей чуть лучше».

В среднем цены будут снижены на 15 процентов. Максимальная скидка составит 50 процентов и минимальная – семь процентов. Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен сказала, что цены на около 10 процентов товаров снижены на 40 процентов.

Операционный директор Maxima Марко Пыдер добавил, что речь не идет о кампании, которая будет длиться неделю или две. Новые скидки будут действовать до завершения программы и сейчас ее запланировали приблизительно на год: «Что будет дальше, зависит уже от отзывов клиентов и происходящего на рынке».

Пыдер объяснил, что введение скидок стало возможно благодаря процессам, которые были упрощены, сделаны более эффективными и автоматизированными. «Исходя из этого, устойчивые затраты в определенных процессах, особенно в плане поставок, значительно улучшились, и отсюда возникли дополнительные ресурсы, которые мы решили в процессах своего бюджета инвестировать в данную программу, и речь идет о четырех миллионах».

Изменена в плане развития и модель цепи поставок, а также доставка на место товаров, участвующих в данной программе. «Для нас крайне важно, чтобы мы смогли обеспечить повседневную доступность товаров, на которые распространена скидка, поскольку тогда для покупателей действительно появится выигрыш в цене», - сказал Пыдер.

Он добавил, что 1000 товаров выбрали, исходя из предпочтений клиентов, но поскольку потребительские пристрастия всех клиентов различаются, то и выигрыш каждого клиента будет отличаться. Все изменившиеся цены далее будут обозначены крупными и новыми ценниками, цена на которых написана красным цветом.

Коммерческий директор Мустонен назвала в качестве примера товаров, на которые распространяется скидка, упаковку из шести бутылок воды «Боржоми», которая раньше стоила 8,95 евро, а теперь стоит 5,99 евро, а также 200-граммовую шоколадку, которая до скидки стоила 1,79 евро, а теперь 0,99 евро.

Пыдер добавил, что целью кампании, кроме деятельности магазинов, является возникновение четкой дискуссии в обществе на данную тему. И если к кампании присоединятся и другие сети, это будет хорошо, поскольку тогда выиграют все потребители Эстонии.