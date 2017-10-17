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Завтра в Эстонии похолодает

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Дождливая погода. | ФОТО: Raido Pajula/Postimees

Принесший дожди и штормовой ветер циклон уходит из Финляндии в сторону России и вслед за ним воздушный поток сменит направление на северо-западное. Прибывающие к нам с северо-запада воздушные массы более сухие и прохладные. В середине дня, начиная с северных уездов, осадки прекратятся, и температурный фон немного понизится.

В среду, 18 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. В первую половину дня во многих местах дождь. В середине дня, начиная с северных уездов, дожди прекратятся. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с, вечером немного ослабеет.

Температура воздуха составит 7-12°C.

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