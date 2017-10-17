Завтра в Эстонии похолодает

Принесший дожди и штормовой ветер циклон уходит из Финляндии в сторону России и вслед за ним воздушный поток сменит направление на северо-западное. Прибывающие к нам с северо-запада воздушные массы более сухие и прохладные. В середине дня, начиная с северных уездов, осадки прекратятся, и температурный фон немного понизится.