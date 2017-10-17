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Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

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Кайа Канепи. | ФОТО: Yan Lerval/SIPA/Yan Lerval/SIPA

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не смогла преодолеть стартовый барьер проходящего в Москве теннисного турнира серии WTA «ВТБ Кубок Кремля».

Во вторник, 17 октября, в матче первого круга турнира занимающая 109-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи уступила россиянке Наталье Вихлянцевой - 67-й ракетке мира, передает Rus.ERR.

Матч продлился 59 минут и завершился победой Вихлянцевой в двух сетах - 6:3, 6:2. Канепи реализовала два из четырех брейк-пойнтов, ни разу не смогла подать навылет и совершила четыре двойные ошибки. На счету Вихлянцевой четыре эйса, две двойные ошибки и пять брейков.

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