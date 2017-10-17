Что это такое? Эстонская семья обнаружила во дворе загадочное явление

На водостоке дома женщина обнаружила непонятную пену. Пена была плотной и липкой. В комментариях к сообщению несколько человек написали, что тоже были свидетелями аналогичных явлений, сообщает Postimees.ee.

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Некоторые отмечали, что осадки, скапливающиеся в водоотводе, были больше похожи на пену, местами с какой-то золой. Некоторые писали о запахе пепла, другие – о том, что вода была серого цвета.

Пользователи группы уверены, что причиной всему – последствия пожаров в Португалии, которые дошли сегодня до Эстонии вместе с ураганом «Офелия».