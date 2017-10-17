Сеть магазинов Prisma объявила о грандиозных планах в Эстонии

В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве работает в общей сложности восемь гипермаркетов Prisma, но в течение последующих пяти лет планируется существенно увеличить количество магазинов, создав 300-400 новых рабочих мест и инвестировав в экономику Эстонии несколько миллионов евро, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, в долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает стать крупнейшей в Эстонии торговой сетью.