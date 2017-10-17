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Сеть магазинов Prisma объявила о грандиозных планах в Эстонии

400 новых рабочих мест!

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Торговая сеть Prisma заявила о намерении в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии, но не уточнила, где и когда будут открыты новые магазины.

В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве работает в общей сложности восемь гипермаркетов Prisma, но в течение последующих пяти лет планируется существенно увеличить количество магазинов, создав 300-400 новых рабочих мест и инвестировав в экономику Эстонии несколько миллионов евро, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, в долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает стать крупнейшей в Эстонии торговой сетью.

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