Сеть магазинов Prisma объявила о грандиозных планах в Эстонии
400 новых рабочих мест!
17 октября 2017 г., 17:00
Торговая сеть Prisma заявила о намерении в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии, но не уточнила, где и когда будут открыты новые магазины.
В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве работает в общей сложности восемь гипермаркетов Prisma, но в течение последующих пяти лет планируется существенно увеличить количество магазинов, создав 300-400 новых рабочих мест и инвестировав в экономику Эстонии несколько миллионов евро, сообщает портал Rus.err.ee.
По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, в долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает стать крупнейшей в Эстонии торговой сетью.