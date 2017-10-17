Кивиряхк: раскол между Сависааром и центристами обескуражил русских избирателей

"Может быть, русский избиратель не понял, что происходит - Эдгар Сависаар и центристы в разных списках. Явка была самая низкая среди тех, кто хотел голосовать или за Союз Сависаара или центристов. Они вообще были не уверены, что пойдут на выборы", - заявил ведущий социолог Turu-Uuringute AS Юхан Кивиряхк в интервью "Радио 4", сообщает портал Rus.err.ee.

"Новая ситуация, когда Центристская партия без Сависаара, для многих избирателей была непривычной, и они не пошли на выборы", - считает Кивиряхк.