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Кивиряхк: раскол между Сависааром и центристами обескуражил русских избирателей

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Юхан Кивиряхк в студии Postimees. | ФОТО: Postimees

Низкая явка на последних муниципальных выборах, особенно среди традиционного электората Центристской партии, связана с недоумением, которое вызвал у избирателей раскол между центристами и бывшим лидером партии Эдгаром Сависааром, из-за чего многие просто не пришли на избирательные участки.

"Может быть, русский избиратель не понял, что происходит - Эдгар Сависаар и центристы в разных списках. Явка была самая низкая среди тех, кто хотел голосовать или за Союз Сависаара или центристов. Они вообще были не уверены, что пойдут на выборы", - заявил ведущий социолог Turu-Uuringute AS Юхан Кивиряхк в интервью "Радио 4", сообщает портал Rus.err.ee.

"Новая ситуация, когда Центристская партия без Сависаара, для многих избирателей была непривычной, и они не пошли на выборы", - считает Кивиряхк.

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