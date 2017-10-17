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Избирком объяснил, почему пришлось ждать до двух часов ночи результаты одного из избирательных участков в Ласнамяэ

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ФОТО: Eero Vabamägi

Председатель Таллиннской избирательной комиссии Тоомас Сепп сказал, что в одном избирательном участке в Ласнамяэ избирательная команда не могла справиться с составлением протокола, сообщает портал Rus.err.ee.

"Над протоколом в этом избирательном участке корпели достаточно долго. Затем они пришли в здание, где находится избирком, и мы стали проверять, что же там было, но поскольку занимались не только ими, но и другими, то на это пошло время", – пояснил Сепп.

Сепп пояснил, что протоколы обычно составляют в том избирательном участке, где подсчитывают голоса, но пока избирательная комиссия их не просмотрит, в инфосистему не заносят.

Напомним, что окончательные итоге голосования в Таллинне стали известны только около двух часов ночи в понедельник.

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