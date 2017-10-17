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Резкое торможение: пассажирка автобуса получила тяжелую травму, водитель предстал перед судом

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Водитель автобуса. Иллюстративное фото. | ФОТО: Panthermedia/ Mihajlo Maricic

Вчера Пыхьяская окружная прокуратура по принципу оппортунитета прекратила уголовное дело в отношении 68-летнего водителя автобуса Александра, который резко затормозил, в результате чего находившаяся в автобусе пассажирка упала и получила тяжелую травму.

Согласно обвинению, Александр недостаточно внимательно выполнял свои рабочие обязанности - приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, он выбрал неправильную скорость и соблюдал слишком короткую дистанцию с другими транспортными средствами. По этой причине, когда загорелся красный свет, во избежание столкновения с остановившимися перед пешеходным переходом машинами, водитель автобуса резко затормозил и вырулил влево на встречную полосу. В результате маневра стоявшая в автобусе женщина упала, ударилась о поручни и получила травму, пишет Postimees.

"Стороны пришли к соглашению в отношении компенсации ущерба, и гражданский иск пострадавшей компенсирован, - сказала прокурор Мерике Тикк. - Обвиняемый признал свою вину и сожалеет о совершенных ошибках. Поскольку ранее он не наказывался, оптимальным вариантом было прекращение уголовного дела по принципу оппортунитета".

Александр должен будет возместить расходы на производство и внести требуемую сумму в государственные доходы.

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