Резкое торможение: пассажирка автобуса получила тяжелую травму, водитель предстал перед судом

Согласно обвинению, Александр недостаточно внимательно выполнял свои рабочие обязанности - приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, он выбрал неправильную скорость и соблюдал слишком короткую дистанцию с другими транспортными средствами. По этой причине, когда загорелся красный свет, во избежание столкновения с остановившимися перед пешеходным переходом машинами, водитель автобуса резко затормозил и вырулил влево на встречную полосу. В результате маневра стоявшая в автобусе женщина упала, ударилась о поручни и получила травму, пишет Postimees.

"Стороны пришли к соглашению в отношении компенсации ущерба, и гражданский иск пострадавшей компенсирован, - сказала прокурор Мерике Тикк. - Обвиняемый признал свою вину и сожалеет о совершенных ошибках. Поскольку ранее он не наказывался, оптимальным вариантом было прекращение уголовного дела по принципу оппортунитета".

Александр должен будет возместить расходы на производство и внести требуемую сумму в государственные доходы.