Возвращение Шараповой в Москву обернулось крахом

Шарапова, которая получила wild card от организаторов, проиграла в стартовом матче Магдалене Рыбариковой из Словакии со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне, которая обыграла еще одну представительницу России Екатерину Макарову (6:3, 6:3).

Во второй круг также вышли россиянки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева, которые сыграют между собой.