Олег Гросс о грандиозных планах Prisma: они нереалистичны

Сегодня действующий руководитель Prisma Юсси Нуммелин сообщил, что цель торговой сети - стать крупнейшей в Эстонии и за пять лет увеличить количество магазинов с восьми до двадцати. Также Нуммелин заявил, что планируется увеличить оборот со 190 млн почти до 300 млн евро, пишет Postimees.

Владелец сети продуктовых магазинов Grossi Олег Гросс, комментируя эти планы, сказал, что если Prisma хорошо доплатит, тогда все возможно. При этом Гросс заметил, что увеличение оборота до 300 млн за пять лет кажется ему нереалистичным. Он добавил, что невозможно предсказать, что принесет будущее, - лучше все же говорить о том, что ты уже сделал, а не о том, что только планируешь. "Вдруг через пару лет случится инфляция, которая составит 50 процентов. Тогда, конечно, оборот может вырасти", - заметил он.