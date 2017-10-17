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IRL исключил возможность сотрудничества с Центристской партией в Таллинне

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Райво Аэг. | ФОТО: Sander Ilvest

Союз Отечества и Res Publica (IRL) не хочет вступать в переговоры с Центристской партией о возможной коалиции в Таллинне, поскольку, по оценке IRL, Центристская партия не осудила однозначно коррупцию в столице.

Как отметил кандидат в мэры Таллинна от IRL Райво Аэг, его партия не считает возможным сотрудничать в Таллинне с партией, которая потворствует коррупции и растрачиванию денег налогоплательщиков в столице Эстонии. «Центристская партия до сих пор не выступила с осуждением растрат и сомнительных сделок в руководстве Таллинна», - подчеркнул Аэг.

«Исходя из этого мы делаем вывод, что IRL не считает ни возможным, ни необходимым вступать в переговоры с Центристской партией», - добавил Аэг.

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