IRL исключил возможность сотрудничества с Центристской партией в Таллинне

Как отметил кандидат в мэры Таллинна от IRL Райво Аэг, его партия не считает возможным сотрудничать в Таллинне с партией, которая потворствует коррупции и растрачиванию денег налогоплательщиков в столице Эстонии. «Центристская партия до сих пор не выступила с осуждением растрат и сомнительных сделок в руководстве Таллинна», - подчеркнул Аэг.

«Исходя из этого мы делаем вывод, что IRL не считает ни возможным, ни необходимым вступать в переговоры с Центристской партией», - добавил Аэг.