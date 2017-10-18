На стройке обнаружили очередную бригаду нелегалов

Департамент полиции и погранохраны и Налогово-таможенный департамент провели рейд на строительстве пярнуского доме Мартенса. Несмотря на ограждение, со строительной площадки смог сбежать один мужчина. «Полицейский его догнал. Человек сказал, что хотел сходить на заправку за кофе», - рассказал один из работников стройки.

Как отметил руководитель службы пограничного и миграционного контроля Ляэнеской префектуры Марго Петерс, были и другие, кто хотел избежать проверки, перемахнув через забор. Кроме этого, пытались проскочить мимо чиновников. Кто-то хотел просто назвать свой личный код, чтобы не показывать документы.

По словам Петерса, десять пойманных иностранцев не были зарегистрированы для работы в Эстонии, как это требуется. Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ сообщила, что в регистр не были внесены семь иностранцев.

Продолжить работу незаконным строителям не разрешили. В отношении них полиция начала расследование и был составлен протокол об ускоренном производстве.

Будет ли начато производство в отношении работодателя, будет решено позже. Согласно Закону об иностранцах, работодатель может быть наказан штрафом в размере до 32 000 евро.

«С их работодателем поговорили, он знает о случившемся и хочет узаконить право на работу иностранцев в Эстонии на короткий срок», - сказал Петерс.

Целью полиции было поймать незаконно работающих в Эстонии людей. Налоговики искали не внесенных в регистр работников. Так они пытаются исключить выплату зарплат в конвертах.

Предприниматели должны убедиться, что их работники внесены в регистры, как полиции, так и налогового департамента. «Если мы находим на строительном объекте незарегистрированного работника, он не может продолжать работу», - добавил Петерс. Из-за этого может возникнуть простой в работе и объект не будет готов в установленные сроки.

Дом Маренса строит Eston Ehitus. Говоря о произошедшем, член правления предприятия Пеэп Сакк был немногословен: «Это были работники субподрядчика, но я не могу точно комментировать, поскольку информация для меня по сути новая». Сакк добавил, что нескольким отстраненным работникам было разрешено вернуться.

Дом Мартенса должен быть готов к концу года и открыться в начале года будущего. В здании пять этажей общей площадью в 4225 квадратных метров, 3047 из которых составляет бизнес-площадь. На последнем этаже строятся 11 квартир. Стройка обошлась в 3,7 миллиона евро.

Нелегальных строителей высылали из Эстонии и на прошлой неделе. Тогда на одном из четырех проверенных объектов были найдены четыре человека из-за пределов Евросоюза, у которых не было разрешения на работу в Эстонии и которые пытались сбежать от чиновников.