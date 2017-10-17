Возле Рады в Киеве разбили палаточный городок: что происходит?

Митингующие выдвинули три требования: принять новый закон о парламентских выборах, вводящий пропорциональную избирательную систему с открытыми списками кандидатов, а также отменить неприкосновенность депутатов Верховной рады и сформировать систему антикоррупционных судов.

Депутаты украинского парламента декларируют поддержку требований активистов, однако заявляют, что не готовы к немедленному голосованию за соответствующие законопроекты.

Протестующие намерены продолжать акцию до рассмотрения Верховной радой их требований.

Би-би-си наблюдала за ходом событий у стен украинского парламента.

Первым акцию 17 октября - вскоре прорыва через украинскую границу со стороны Польши - анонсировал лидер партии "Рух (движение) новых сил" Михаил Саакашвили. О поддержке инициативы оппозиционного политика заявили многие партии и общественные организации.

Во вторник утром к зданию украинского парламента пришли около 4 тысяч человек.

Перед акцией подходы к Верховной раде были перегорожены рамками металлоискателей, которые обычно не использовались во время предыдущих митингов возле парламента. В центр города власти вывели около 3,5 тысячи полицейских и бойцов национальной гвардии.

За, но попозже

Формально ни одно из требований участников акции не противоречит программе действующей украинской власти. Уже после начала митинга у стен парламента президент Петр Порошенко назвал отмену депутатской неприкосновенности и судебную реформу своими инициативами.

"Я рад, что мои инициативы нашли такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акций", - заявил он.

О готовности голосовать за предложенные демонстрантами законопроекты заявляли видные члены провластных партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

В день проведения митинга Порошенко даже внес в парламент проект изменений в конституцию Украины, предусматривающий отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года - то есть уже следующего созыва Верховной рады.

Однако на площади возле парламента весть об этом встретили свистом: протестующие требовали, чтобы депутатов лишили иммунитета уже сейчас.

Позднее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада может приступить к рассмотрению реформы избирательного законодательства и отмене депутатской неприкосновенности уже в четверг.

Но и это предложение было отвергнуто активистами, подозревающими власть в нежелании выполнять их требования.

"Мы остаемся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", - заявил один из организаторов акции протеста Мустафа Найем.

Два пути

В первой половине дня атмосфера возле стен парламента была спокойной. В ожидании начала заседания Рады, намеченного на час дня, активисты поставили у проходов к зданию самодельные деревянные ворота из двух секций.

В один проход под надписью "Я слышу народ" должны были проходить депутаты, готовые поддержать требования протестующих. Над другим проходом - для тех, кто голосовать за эти требования немедленно был не готов, - красовалась нецензурная надпись.

Абсолютное большинство депутатов предоставленной им альтернативой не воспользовалось, пройдя в парламент по подземному переходу.

Наверное, не зря - протестующие забросали яйцами пытавшегося пройти сквозь их ряды заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, а чуть позже депутат-оппозиционер Владимир Парасюк подрался с начальником управления государственной охраны Валерием Гелетеем.