ИГ полностью изгнано из сирийской Ракки

Военные операции в этой бывшей столице ИГИЛ в Сирии закончились, город полностью взят под контроль "Демократических сил Сирии", объявил AFP их официальный представитель Талал Селло, передает Newsru.com.

В течение нескольких дней SDF объявляли, что битва вошла в свою финальную фазу. Всего от 250 до 350 иностранных джихадистов продолжали сопротивление в своем главном опорном пункте, вместе со своими родственниками. Обеспокоенные судьбой гражданского населения, "Демократические силы Сирии" в субботу наладили договоренность об эвакуации, что позволило более чем трем тысячам гражданских лиц бежать из города и прибыть в зоны, контролируемые коалицией, пишут журналисты.

Ракка представляла собой бывший центр управления внешними операциями джихадистской организации, которая доживает свои последние часы, говорится в статье. В 2014 году Ракка стала первым большим городом Сирии, попавшим в руки ИГ. Из этого города, расположенного на востоке Сирии, планировались и направлялись серии терактов в Европе, в частности, теракт 13 ноября 2015 года в Париже и в Сен-Дени.

Как напоминает Le Monde, потеря Ракки представляет собой новую серьезную неудачу для ИГ, вынужденного в последние месяцы уступать захваченные им большие куски территории, в частности, Мосул - свой крупный оплот в Ираке.