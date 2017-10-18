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К резиденции Порошенко стянули военную технику

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Украинские солдаты. | ФОТО: Scanpix

Народный депутат Украины Виктория Войцицкая в своем фейсбуке сообщила о стягивании военных и техники к резиденции президента страны Петра Порошенко под Киевом, сообщает Газета.ru.

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?», — написала она.

По ее словам, на вопрос о цели нахождения военных и техники на данной территории ей ответили, что проводятся учения.

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