Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Ольга Иванова объяснила результаты союза в интервью программе "Твой вечер" тем, что избиратель оказался не готов к откровенному приходу бизнеса в политику, сообщает портал Rus.err.ee.

"Нашим избирателям проще, когда они не знают, что партии финансируются крупными бизнесменами и когда же бизнес откровенно приходит в политику, это раздражает избирателей", – отметила Иванова.

В планах на ближайшее будущее у Ивановой защита диплома в ТТУ по теме проблемы парковок в Таллинне на примере Ласнамяэ.

"Я буду работать в парламенте, а через полтора года посмотрим, что будет. Я не оставляю двери закрытыми", – сказала Ольга Иванова, добавив, что возвращение в Центристскую партию политик считает маловероятным.