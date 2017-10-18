Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.
18 октября 2017 г., 07:23
Ольга Иванова объяснила результаты союза в интервью программе "Твой вечер" тем, что избиратель оказался не готов к откровенному приходу бизнеса в политику, сообщает портал Rus.err.ee.
"Нашим избирателям проще, когда они не знают, что партии финансируются крупными бизнесменами и когда же бизнес откровенно приходит в политику, это раздражает избирателей", – отметила Иванова.
В планах на ближайшее будущее у Ивановой защита диплома в ТТУ по теме проблемы парковок в Таллинне на примере Ласнамяэ.
"Я буду работать в парламенте, а через полтора года посмотрим, что будет. Я не оставляю двери закрытыми", – сказала Ольга Иванова, добавив, что возвращение в Центристскую партию политик считает маловероятным.