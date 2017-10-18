В Швеции у полицейского участка прогремел мощный взрыв (фото, видео)
18 октября 2017 г., 07:54
Мощный взрыв прогремел в ночь на среду у входа в полицейский участок шведского города Хельсингборг. Пострадавших нет, ущерб нанесен только зданию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Expressen со ссылкой на представителя полиции.
"Взрыв раздался у входа в полицейский участок Хельсингборга, он сильно поврежден", - отметила представитель полиции провинции Сконе Анна Горанссон.
По информации газеты, повреждены и внутренние помещения участка, где после взрыва возник небольшой пожар.
Офицер Кеннет Андерссон, находившийся внутри здания в момент взрыва, описал его как "мощный удар". "Мы убедились, что никто не пострадал, и всех эвакуировали", - добавил он.
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