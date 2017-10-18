В Швеции у полицейского участка прогремел мощный взрыв (фото, видео)

"Взрыв раздался у входа в полицейский участок Хельсингборга, он сильно поврежден", - отметила представитель полиции провинции Сконе Анна Горанссон.

По информации газеты, повреждены и внутренние помещения участка, где после взрыва возник небольшой пожар.

Офицер Кеннет Андерссон, находившийся внутри здания в момент взрыва, описал его как "мощный удар". "Мы убедились, что никто не пострадал, и всех эвакуировали", - добавил он.

Подробнее на ТАСС.