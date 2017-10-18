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Гигантские пробки в Ласнамяэ: водители оказались не готовы к ремонту моста Мустакиви

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Иллюстративное фото. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник, 17 октября, в столичном районе Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви, у которого к вечеру образовались большие автомобильные пробки.

Как сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии, мост будет частично закрыт для движения до 13 часов 20 октября, а с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября движение по мосту будет перекрыто полностью. Объезд возможен по мостам Раадику и Варраку, сообщает портал Rus.err.ee.

Отмечается, что водители оказались не готовы к ограничению движения по мосту, у которого сосредоточены несколько торговых центров, в результате чего возникли крупные пробки.

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