Гигантские пробки в Ласнамяэ: водители оказались не готовы к ремонту моста Мустакиви
18 октября 2017 г., 07:56
Во вторник, 17 октября, в столичном районе Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви, у которого к вечеру образовались большие автомобильные пробки.
Как сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии, мост будет частично закрыт для движения до 13 часов 20 октября, а с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября движение по мосту будет перекрыто полностью. Объезд возможен по мостам Раадику и Варраку, сообщает портал Rus.err.ee.
Отмечается, что водители оказались не готовы к ограничению движения по мосту, у которого сосредоточены несколько торговых центров, в результате чего возникли крупные пробки.