Уровень поддержки Центристской партии и Партии реформ сравнялся

В октябре Центристскую партию поддерживали 27,2 и Партию реформ 27,1 процента опрошенных. По сравнению с сентябрем, поддержка Центристской партии выросла на 4,1 процента и Партии реформ — на 1,4 процента.

Социал-демократическую партию (СДПЭ) в октябре поддерживали 16,1 процента опрошенных, Консервативную народную партию (EKRE) - 15,4 процента и Союз Отечества и Res Publica (IRL) 7 процентов. В сентябре поддержка этих партий составляла — СДПЭ 18,7, EKRE - 16,7 и IRL - 5,8 процента.

Не сумели превысить пятипроцентный барьер Свободная партия — процента поддержки, Партия зеленых — 3 процента и Партия народного единства - 0,5 процента.

Коалицию Центристской партии, СДПЭ и IRL в октябре поддерживали 50 процентов опрошенных избирателей, что на 2 процентных пункта больше, чем в сентябре.

Всего социологи фирмы Kantar Emor в период с 9 по 12 октября опросили 1058 жителей Эстонии, имеющих право голоса в возрасте от 18 до 74 лет.