Выборы-2018: Кремль решил обойтись без Навального

Об этом Русской службе Би-би-си сообщил на условиях анонимности собеседник в администрации президента, который принимал участие в обсуждении сценариев, но не уполномочен давать комментарии СМИ.

Это же подтверждает и близкий к администрации собеседник Би-би-си, также не уполномоченный говорить официально. О невозможности политика участвовать в выборах во вторник заявила и глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

И так придут

Путин еще не объявлял о своем участии в выборах, но по данным октябрьского опроса Левада-центра, он бесспорный кандидат номер один: поддержать его готовы 64% тех, кто собирается прийти на выборы.

Однако озабочен Кремль не победой Путина, а явкой. Интерес россиян к предопределенным выборам падает: явка на выборах Госдумы 2016 года и на региональных выборах 2017 года оказалась довольно низкой.

Чтобы легитимизировать результаты выборов, поднять явку и создать интригу на избирательной кампании, в Кремле обсуждали возможность допуска до выборов Навального, писал в начале года Bloomberg. Навальный - один из самых узнаваемых российских оппозиционеров: согласно июльскому опросу Левада-центра, о нем знают 55% опрошенных россиян.

Косвенно об обсуждении вероятности участия Навального в предвыборной кампании свидетельствовали и комментарии главы ЦИК Эллы Памфиловой: в июле она говорила, что Навальный имеет шанс быть зарегистрированным, если произойдет чудо: снятие его судимостей или срочные изменения законов.

"Ни на какие ухищрения и подгонку законодательства под конкретного гражданина администрация президента не пойдет", - утверждает собеседник Би-би-си в администрации президента.

Теперь Памфилова выступила более категорично. Во вторник, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, глава ЦИК категорично заявила, что сейчас Навальный не имеет права участвовать в предстоящих выборах. "Где-то в 2028 году плюс пять месяцев", - подсчитала Памфилова, когда он сможет стать кандидатом в президенты.

Решение не допускать Навального принято и оно однозначное, сказал собеседник Би-би-си в администрации президента. Наличие или отсутствие Навального в бюллетене не влияет на интерес к выборам или к явке: они сами по себе интересны для избирателей, заявил Би-би-си руководитель близкого к Кремлю экспертного центра ЭИСИ Глеб Кузнецов.

"Почему интригу должен кто-то придумывать? Все внешние интриги и интересный прессе набор участников на явку не влияет никак. Выборы так называемого референдумного типа проходят обычно даже с более высокой явкой, чем конкурентные", - резюмировал Кузнецов.

Что мешает выдвинуться Навальному

Алексей Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента еще в декабре 2016 года. С тех пор он ведет активную агитацию: открыл 79 избирательных штабов в разных регионах России (статистика с его предвыборного сайта) и провел несколько многотысячных акций протеста. Штабы ищут сторонников, которые помогут Навальному зарегистрироваться самовыдвиженцем: по закону ему надо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

В сентябре в поддержку права Навального избираться выступил комитет министров Совета Европы, осуществляющий надзор за исполнением решений ЕСПЧ: комитет выразил обеспокоенность тем, что заявители по-прежнему страдают от последствий приговоров и предложил российским властям срочно использовать пути для устранения последствий, в частности, запрета на участие Навального в выборах.