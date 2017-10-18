Богослов: для Иисуса гомосексуализм не был актуальной темой

В связи с полемикой вокруг Закона о сожительстве и однополых браках часто звучат аргументы из Библии. Что Библия говорит о гомосексуализме?
Осуждение гомосексуализма в Библии трактуется неоднозначно и часто нуждается в более широком контексте, говорит специалист по Новому Завету, лектор богословского факультета Тартуского университета Айн Рийстан в интервью студентке журфака того же университета Анналийзе Пост.
- Много ли в Библии отсылок к гомосексуализму?
- Не очень-то и много. О нем говорится в Ветхом Завете, особенно в Пятикнижии. В Новом Завете гомосексуализм несколько раз упоминает в своих посланиях апостол Павел.
- Правда ли, что сам Иисус по поводу гомосексуализма не высказывался?
- Это правда. Я думаю, гомосексуализм просто не был актуальной темой, потому что среди иудеев эта практика была запрещена. У Иисуса было много других проблем, которыми он занимался и которые в итоге привели его на крест.
- Каково было отношение к гомосексуализму в культуре Древней Греции и Древнего Рима?
- Очень разным, потому что эта культура не была единой. Если смотреть из сегодняшнего дня, можно сказать, что гомосексуализма в таком виде и в таком значении, в каком он существует сегодня, в античном мире не знали.
В классической Греции среди свободных мужчин в городах-государствах было обычной практикой, когда мужчина постарше выбирал себе какого-то юношу и становился его ментором. В числе прочего у них был гомосексуальный контакт, позднее, когда юноша становился зрелым мужчиной и обретал уважение равных, ситуация повторялась. Гомосексуализм был формой социального общения и взаимного уважения.
Вместе с тем в первом веке нашей эры, когда Павел сочинял свои послания, римские законы по крайней мере формально запрещали половую связь двух свободных мужчин. Это связано с тогдашним идеалом мужественности: мужчина - активная сторона. Если один из двух мужчин - пассивная сторона, он теряет мужественности, что нехорошо.
- Отдельные авторы считают, что в Библии осуждается не гомосексуализм, а развращение малолетних и унижение гостей посредством изнасилования. Как вы считаете, что именно осуждается в Писании?
- В Ветхом Завете несколько раз сказано о том, что мужчина с мужчиной спать не должен и это наказуемо, но тут надо учесть, на основании чего это говорится.
У нас есть история Содома и Гоморры, которую ошибочно связывают с гомосексуализмом. Эта история скорее об унижении гостей, аспект гомосексуализма в ней - второстепенный.
В Моисеевом Пятикнижии есть ряд разнообразных правил, цель и суть которых - чистота категорий. Бог свят. Категория святости есть категория чистоты, вокруг которой организуется вся, так сказать, космология или «социальная радуга». В связи с Богом важно, чтобы категории были чисты. Например, нельзя в одно и то же вемя носить одежду из льна и шерсти, одеяла в нынешнем смысле слова запрещены. Категории следует разделять. По этой логике и сексуальные отношения между мужчинами - категория нечистая. Так тогда мыслили.
Если перейти теперь к Новому Завету и Послании к римлянам, богословы Яан Лахе и Урмас Ныммик при его толковании писали, что неясно, что именно Павел имеет в виду. Моя точка зрения чуть иная. Я все-таки понимаю, что Павел как иудей говорит о гомосексуальных практиках и осуждает их, но важно, в каком контексте он это делает. Гомосексуализм - лишь один грех из множества и представлен, так сказать, скорее в риторическом контесте, конечная цель - сказать, что на деле все люди грешны и нуждаются в спасении через Христа. Для меня из этого текста не следует, что гомосексуализм в любой форме, в любое время и в любой ситуации запрещен. Есть немало других вещей, которые люди делают каждый день - и который Павел точно так же осуждает.
- Что Библия говорит про женский гомосексуализм?
- О лесбийских отношениях в Библии нет вообще ни слова. Упоминание женщин в Послании к римлянам явно говорит о неестественных отношениях с животными. Почему так? В той культуре гомосексуализм связывался именно с мужественностью мужчины.
- Если в основном Библия говорит о мужчинах, можно ли вообще делать по ней какие-то выводы о гомосексуализме?
- Я утверждаю, что бывает разная сексуальность. Обобщение - в принципе дело наблагодарное. На мой взгляд, гомосексуальные отношения могут быть весьма разнообразными. Они могут, как я уже сказал, заключаться в унижении другого, в насилии над нимю Они могут быть просто взаимным согласием двух взрослых людей любить друг друга. Я бы сказал, что Библия говорит о гомосексуализме в сегодняшнем значении этого слова очень мало.
- Насколько вообще уместно, говоря о Законе о сожительстве, привлекать Библию и ее цитировать?
- Думаю, вполне. Да, в рамках светского общества это не слишком уместно, но если мы говорим о религиозных организациях, для церквей библейское слово - это учение, основа жизни в прямом смысле этих слов. Для гражданина Эстонской Республики основа всего - Конституция, а Библия - это Конституция для христианина.
В Эстонии государство до сих пор относилось к обществу весьма демократически и учитывало то, что у нас есть множество разных групп интересов. У христиан как сообщества граждан есть право участвовать в эстонском законотворчестве.
Так что я бы сказал, что Библию можно учитывать, вопрос в том, что, с моей точки зрения, речь идет все-таки о светском законе, который касается всего общества. Христиане могут высказать свою точку зрения, но не более. Дальше дело за политиками.
Перевод с эстонского.