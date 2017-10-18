Богослов: для Иисуса гомосексуализм не был актуальной темой

Осуждение гомосексуализма в Библии трактуется неоднозначно и часто нуждается в более широком контексте, говорит специалист по Новому Завету, лектор богословского факультета Тартуского университета Айн Рийстан в интервью студентке журфака того же университета Анналийзе Пост.

- Много ли в Библии отсылок к гомосексуализму?

- Не очень-то и много. О нем говорится в Ветхом Завете, особенно в Пятикнижии. В Новом Завете гомосексуализм несколько раз упоминает в своих посланиях апостол Павел.

- Правда ли, что сам Иисус по поводу гомосексуализма не высказывался?

- Это правда. Я думаю, гомосексуализм просто не был актуальной темой, потому что среди иудеев эта практика была запрещена. У Иисуса было много других проблем, которыми он занимался и которые в итоге привели его на крест.

- Каково было отношение к гомосексуализму в культуре Древней Греции и Древнего Рима?

- Очень разным, потому что эта культура не была единой. Если смотреть из сегодняшнего дня, можно сказать, что гомосексуализма в таком виде и в таком значении, в каком он существует сегодня, в античном мире не знали.

В классической Греции среди свободных мужчин в городах-государствах было обычной практикой, когда мужчина постарше выбирал себе какого-то юношу и становился его ментором. В числе прочего у них был гомосексуальный контакт, позднее, когда юноша становился зрелым мужчиной и обретал уважение равных, ситуация повторялась. Гомосексуализм был формой социального общения и взаимного уважения.

Вместе с тем в первом веке нашей эры, когда Павел сочинял свои послания, римские законы по крайней мере формально запрещали половую связь двух свободных мужчин. Это связано с тогдашним идеалом мужественности: мужчина - активная сторона. Если один из двух мужчин - пассивная сторона, он теряет мужественности, что нехорошо.

- Отдельные авторы считают, что в Библии осуждается не гомосексуализм, а развращение малолетних и унижение гостей посредством изнасилования. Как вы считаете, что именно осуждается в Писании?

- В Ветхом Завете несколько раз сказано о том, что мужчина с мужчиной спать не должен и это наказуемо, но тут надо учесть, на основании чего это говорится.

У нас есть история Содома и Гоморры, которую ошибочно связывают с гомосексуализмом. Эта история скорее об унижении гостей, аспект гомосексуализма в ней - второстепенный.

В Моисеевом Пятикнижии есть ряд разнообразных правил, цель и суть которых - чистота категорий. Бог свят. Категория святости есть категория чистоты, вокруг которой организуется вся, так сказать, космология или «социальная радуга». В связи с Богом важно, чтобы категории были чисты. Например, нельзя в одно и то же вемя носить одежду из льна и шерсти, одеяла в нынешнем смысле слова запрещены. Категории следует разделять. По этой логике и сексуальные отношения между мужчинами - категория нечистая. Так тогда мыслили.