Осужденный Овсянников получил новый мандат доверия

Нарвская городская избирательная комиссия оказалась в замешательстве: как быть с осужденным за коррупцию Федором Овсянниковым, которому сотни нарвитян снова доверили управлять городом. Как отмечает газета «Северное побережье», в этот раз за Овсянникова проголосовали даже больше избирателей, чем четыре года назад.
По словам нарвского городского секретаря Антса Лийметса, городская избирательная комиссия, вероятно, 20 октября примет решение об утверждении итогов выборов и созыве первого заседания. Пока же комиссия рассматривала выборные протоколы, материалы и внесла малозначительные коррективы в результаты подсчета голосов.
Неясность с правовым статусом Федора Овсянникова сама по себе не тормозит процесс утверждения итогов выборов, ведь речь идет не о процедурном нарушении, а значит, для сомнений в достоверности волеизъявления нарвитян нет доказанных оснований. Однако если дальнейшее толкование законов будет не в пользу названного депутата, то лично ему придется передать мандат другому, и тогда, может, он даже захочет судиться за него.
Дилемма такова: Закон об организации местного самоуправления гласит, что полномочия осужденного члена местного собрания прекращаются в момент вступления приговора в силу, однако Закон о выборах в собрания местных самоуправлений не запрещает преступнику баллотироваться и быть избранным снова, если только он не в тюрьме. По одной логике - преступнику нечего делать во власти, по второй - выбирая новый состав собрания, избиратель уже знает, за какого деятеля ему предложено проголосовать.
«Мое мнение таково, что раз он осужден в криминальном порядке и его приговор вступил в силу, то ненормально, если он окажется в городском собрании», - это личное мнение городского секретаря Антса Лийметса насчет Овсянникова.
Однако Нарвская городская избирательная комиссия и юридическая служба горуправы решили руководствоваться мнением республиканской избирательной комиссии, которое оттуда запросили и теперь ждут. Если вдруг неясность почему-то сохранится, то потом можно спросить мнения и Госсуда.
Лийметс уверен, что благодаря случаю Овсянникова в этом вопросе появится полезная для всех ясность на будущее.
Нарвский предприниматель и политик-центрист Федор Овсянников, будучи осужденным за коррупционные преступления, на этих выборах набрал 256 голосов (в 2013 году он получил 223 голоса), которых достаточно для очень уверенного попадания в новый состав горсобрания.
Прошлого депутатского мандата Овсянникова лишили в минувшем сентябре, когда вступил в силу его обвинительный приговор, прежде прошедший все три судебные инстанции.
У центриста Овсянникова в Нарве швейный и торговый бизнес, на его предприятиях работают десятки человек. Примечательно, что на этих выборах в нарвском списке Центристской партии именно Овсянников больше других получил электронных голосов - 76.