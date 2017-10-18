Осужденный Овсянников получил новый мандат доверия

По словам нарвского городского секретаря Антса Лийметса, городская избирательная комиссия, вероятно, 20 октября примет решение об утверждении итогов выборов и созыве первого заседания. Пока же комиссия рассматривала выборные протоколы, материалы и внесла малозначительные коррективы в результаты подсчета голосов.

Неясность с правовым статусом Федора Овсянникова сама по себе не тормозит процесс утверждения итогов выборов, ведь речь идет не о процедурном нарушении, а значит, для сомнений в достоверности волеизъявления нарвитян нет доказанных оснований. Однако если дальнейшее толкование законов будет не в пользу названного депутата, то лично ему придется передать мандат другому, и тогда, может, он даже захочет судиться за него.

Дилемма такова: Закон об организации местного самоуправления гласит, что полномочия осужденного члена местного собрания прекращаются в момент вступления приговора в силу, однако Закон о выборах в собрания местных самоуправлений не запрещает преступнику баллотироваться и быть избранным снова, если только он не в тюрьме. По одной логике - преступнику нечего делать во власти, по второй - выбирая новый состав собрания, избиратель уже знает, за какого деятеля ему предложено проголосовать.

«Мое мнение таково, что раз он осужден в криминальном порядке и его приговор вступил в силу, то ненормально, если он окажется в городском собрании», - это личное мнение городского секретаря Антса Лийметса насчет Овсянникова.

Однако Нарвская городская избирательная комиссия и юридическая служба горуправы решили руководствоваться мнением республиканской избирательной комиссии, которое оттуда запросили и теперь ждут. Если вдруг неясность почему-то сохранится, то потом можно спросить мнения и Госсуда.

Лийметс уверен, что благодаря случаю Овсянникова в этом вопросе появится полезная для всех ясность на будущее.

Нарвский предприниматель и политик-центрист Федор Овсянников, будучи осужденным за коррупционные преступления, на этих выборах набрал 256 голосов (в 2013 году он получил 223 голоса), которых достаточно для очень уверенного попадания в новый состав горсобрания.

Прошлого депутатского мандата Овсянникова лишили в минувшем сентябре, когда вступил в силу его обвинительный приговор, прежде прошедший все три судебные инстанции.

У центриста Овсянникова в Нарве швейный и торговый бизнес, на его предприятиях работают десятки человек. Примечательно, что на этих выборах в нарвском списке Центристской партии именно Овсянников больше других получил электронных голосов - 76.